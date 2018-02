(VIDEO) PRVI ŽESTOKI OKRŠAJ LUNE I KIJE: Pršte prozivke! Sad će morati da je oženi, glupo je da ostanu po WC-u!

Kristina Kija Kockar počela je da priča o svom odnosu sa Slobodanom Radanovićem , nakon što je Jelena Golubović počela da je pita vezano za njega i njihov odnos. Sve to potreslo je Lunu , nakon čega je nastao prvi žešći obračun između njih dve.

Naime, Kristina je rekla da joj jeste bilo jako teško i da to ne može da se opiše rečima, ali da joj je još teže bilo zbog porodice koja je sve to morala da gleda, kao i zbog zajedničkih prijatelja koji su takođe vrlo teško podneli celu situaciju i javnu prevaru.

Međutim, Kija je onda uputila i jedan oštar komentar, dok je Luna Đogani sa Sanjom Stanković i Zoranom Stefanov sve slušala.

"Mi imamo zajedničke prijatelje, to su isti ljudi... Dok je bio sa mnom bio je u drugim krugovima, on to zna. Sad neka ide po splavovima", rekla je Kija.

foto: Printskrin

Međutim, Luna je počela sa svog kreveta da odgovora Kiji.

"On je mene izabrao, može da priča šta hoće", rekla je Luna.

Iako se do tog trenutka suzdržavala od komentara vezanih za Lunu, Kija je u tom trenutku rekla:

"Ja njega vrlo dobro znam, znam da ne bi prvi prišao nikome, jer je malo mutav za te stvari, za muvanje. Da nije ona njega prva napadala, ne bi on to prvi uradio. Posle dva meseca verovatno bi... Bi, bi...ali odmah ne", rekla je Kija.

foto: Printskrin

"Ja da sam kučka iskopala bih joj oči... Njihova najveća kazna je da ostanu zajedno", rekla je Kija, što je razbesnelo Lunu.

"Slobo, jesi čuo? Jesi čuo šta je rekla", pitala je Luna Slobu.

"Ma neka", odgovorio je.

"Sad ja treba da budem kučka i da ti kažem da joj više ne prilaziš", odbrusila je Luna.

"Šta, neko će da me ubije kad izađem napolje", dodala je Luna kao komentar na Kijine reči da im je "najveća kazna da ostanu zajedno".

foto: Printskrin

"Njoj nije učinio uslugu sigurno, sad mora da se razvede i da je oženi. Glupo je da ostanu po WC-u, je l' tako", počela je da se šali Kija.

"Kuku meni, gde sam ja došla? Ološi", prokomentarisala je Luna.

"Mene zanima samo način na koji je to urađeno, ništa drugo. To je jako jadno", rekla je smireno Kija.

"Jadna ti", rekla je Luna.

"Slobodno možeš da dođeš, ne moraš da prisluškuješ tu", obratila se Kija Slobi.

foto: Printskrin

"Čujem ja dobro", rekao je.

"Pa ti znaš da ja glasno pričam", nasmejala se Kija.

"Ja sam tebi rekla da mogu da te pljunem i obrnuto. Samo ti i ja imamo pravo na to. To je ta hemija između nas dvoje", nastavila je Kija.

"Njemu treba lova, on treba da pobedi. To svi kažu, Slobodane, da treba da pobediš. Zaslužio si svaki cent. Ako neko zaslužuje, ti zaslužuješ. A i treba ti, realno... Skupi su spotovi i pesme, zar ne", pitala ga je, na šta je on dao potvrdan odgovor.

Pogledajte kako je sve to izgledalo:

(Kurir.rs)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

(VIDEO) NAUČILA OD MAME I TATE: Svi su gledali kako Luna Đogani meša golom zadnjicom!

Kurir

Autor: Kurir