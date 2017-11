ŠOK INTERVJU ALENA AZARIĆA: Otkrio tajne Parova, progovorio o magiji Vesne Rivas ali i mnogim zvezdama estrade!

Alen Azarić podigao je veliku prašinu učešćem u rijalitiju "Parovi", a sada otkrio kome je neophodna njegova pomoć i šta zna od pikanterija o pojedinim učesnicima iz vile. On uskoro otvara i veliku kliniku u Beogradu gde će se svi uveriti da njegovo znanje i iskustvo zaista deluju prilikom lečenja težih oboljenja.

Zbog čega si ušao u "Parove" kad znamo da imaš posla preko glave?

"Da bih podigao još veću prašinu koja će da pređe u najjači tornado, smatram da je rijaliti parvo mesto za to jer takav program gleda više od polovine Srbije. Da li imam posla ili ne, ja ću to drugačije postaviti, da li su ljudi manje bolesni ili ne, isto je kao i pre mog ulaska u rijaliti, samo što sada imaju moju adresu i čoveka koji im zasigurno bez lažnih obećanja može pomoći da prevaziđu najteže bolesti! Takođe, nastojim da se izborim za promenu zakona koji nam treba, a to je izbor lečenja!"

foto: Privatna Arhiva

Imaš sukob sa Dalilom koja tvrdi da si prevarant, od kada datira vaša svađa?

"Sukob sa Dalilom?! Nju bih mogao da definišem kao osobu bez konkretnog zanimanja i obrazovanja, bez bilo čega… Ja pak spadam u jedinstvene pojave i normalno je da slabiji uvek bacaju kamenje na spomenik, a spomenik nikada na njih. Ipak je ona samo jedan učesnik u rijalitiju, njena uloga i jeste da skrene pažnju na sebe, uzaludan pokušaj da bude javna ličnost preko rijalitija koji je prolazan, a kasnije da moli novinare da dospe u medije, jer kada rijaliti prestane, nju više niko i ne primećuje, kao turbo folk hitovi, jednokratna upotreba."

Zbog čega si odlučio da umesto Ivana Marinkovića uplatiš alimentaciju?

"U Ivanu sam prepoznao određene kvalitete elokventnog i sposobnog čoveka kojeg čeka obezbeđen posao kada izađe iz rijalitija i obećao sam mu da će biti gospodin čovek, a ja svoja obećanja ispunjavam."

Da li si se čuo sa Gocom Tržan nakon što si joj uplatio novac?

"Nisam se čuo sa Gocom, niti je lično poznajem. Njoj svakako želim svako dobro i puno zdravlja u životu."

foto: Dragan Kadić

Mnogi iz vile očekuju posao kod tebe i tvoju pomoć kada izađu napolje?

"Što se tiče posla za pojedince u vili, meni uvek kvalitetni ljudi trebaju."

Sneža je najavila tužbu protiv tebe. Ako dođe do suda, hoćeš li pokazati te njene raskalašne slike koje imaš?

"Što se Sneže tiče, ona je totalno neprimetna i nebitna osoba, kako u mom životu, tako i u rijalitiju! Uopšte ne planiram da se bavim njom!"

Koje je tvoje mišljenje o Miljani Kulić? Znaš li nešto o njoj čega se ona boji da se ne sazna?

"Miljana Kulić je moj dragi pacijent! Treba joj ozbiljno lečenje, njoj i njenoj kompletnoj porodici koja se predstavlja kao da su glamur Srbije. A ja bih vam to objasnio ukratko, spolja gladac, a unutra jadac. Oni žive pod kamatom i Miljana im je jedini adut da prežive!"

Kako komentarišeš njen i Ivanov odnos?

"Odnos sa Ivanom je ravan zabavljanju sa damama ispod Plavog mosta. Sočnih par trenutaka i na brzaka!"

Da li si se čuo sa Zoricom Dukić, šta misliš o njoj i da li bi bio sa njom u vezi?

"Čuo sam se sa Zoricom i pozvana je da dođe na proslavu otvaranja moje ordinacije. A što se tiče ljubavne veze sa njom, nikada ne bih bio u vezi, bez obzira na njen lep izgled!"

foto: Printscreen

Mnogi su osudili Vesnu Rivas da se bavi crnom magijom, veruješ li u te priče?

"Vesna nije crnomagijašica, a kakav je čovek to treba da svako ponaosob proceni! Nekima može da odgovara, nekima malo manje, ja samo mogu da garantujem da ona veze nema sa crnom magijom i magijom uopšte!"

Rekao si da svakodnevno dobijaš pretnje, da li sumnjaš na nekoga konkretno?

"Pretnje imam indirektno i direktno od strane faramceutske mafije i od zavidnih ljudi kojima ne odgovara da ljudi ozdrave od teških bolesti!"

Pisalo se da si dosta pomogao porodici Đoković, da li si upoznao Novaka i kakav je utisak ostavio na tebe?

"O velikanu kao što je Novak Đoković imam samo reči hvale. Vezano za ovo pitanje samo to želim da kažem, molim vas da pređemo na drugo pitanje jer o tim stvarima ne pričam u javnosti!"

foto: Profimedia

Da li su ti se poznate ličnosti obraćale za pomoć, šta ih najčešće muči?

"Poznate i nepoznate ličnosti ne postoje u bolesti, i kralj i prosjak umiru isto!"

Da li si i dalje u kontaktu sa folk zvezdom kojoj si izlečio tumor, kako je sada?

"Folk zvezda je fenomenalno i zdravo, hvala Gospodu Bogu!"

Po tvom mišljenju, kome bi u vili bilo neophodno isterivanje đavola i zašto?

"U Parovima ima par slučajeva koji su pod ozbiljnim duhovnim problemima, a jedna od njih je Mea!"

Kome je sa naše javne scene pod hitno potrebna pomoć, bilo da je zdravstvena ili egzorcizam?

"Što se tiče poznatih ličnosti, kome je potrebno taj će doći zasigurno do mene ako mu je pomoć neophodna."

Lukas je prilično uznemiren u poslednje vreme. Misliš li da mu treba pomoć i šta ga zapravo muči?

"Pre nekoliko dana sam baš sedeo sa Lukasom i nije delovao nervozno i uznemireno. On je super i za sada mu moja pomoć nije potrebna."

foto: Printskrin

(Kurir.rs/Star)

Kurir

Autor: Kurir