TANJA SAVIĆ POSLE 2 GODINE NA SCENI: Ovo je istina o njenom odnosu sa Grand produkcijom!

Život Tanje Savić je nakon nekoliko godina otišao u potpuno drugom pravcu, kao i njena karijera.

Nakon udaje za Dušana Jovančevića Tanja se prilično povukla, rodila dva sina, a iako je i tada svaka pesma koju je snimila postala ogroman hit - to nije bilo to. U godinama iza nje Tanja je imala ispade i prema Grand produkciji, u kojoj se nije pojavila pune dve godine.

foto: Dragan Kadić

Posle koliko godina si na ovoj sceni?

- Pa može se reći sigurno dve. Možda ima i više, ali ajde da kažemo dve.

Hajde da otkrijemo svima. Da li si ti u sukobu sa čelnicima "Grand" produkcije?

- Pa otkrivam sad, nisam u sukobima sa "Grandom", nikad bila.

Ne odustaješ od pravih narodnjaka?

- Ne odustajem naravno, ukoliko se pojavi dobra pesma, ako je narodnjak, meni uopšte nije problem da je snimim. Ali nije se pojavila, tako da ja eto moram da snimam, ali opet ne snimam svašta. Stigne mi na mejl mnogo pesama, ali ja mnogo toga odbijem, tako da samo odabrane pesme dolaze u obzir kod mene.

foto: Dragan Kadić

Jedna tvoja izjava da Dušan nosi tvoj šorc je izazvala pometnju. Da li se on nekad naljuti na tebe kad stoji pored tebe i čuje šta pričaš?

- Ne... On je meni samo rekao:"Ti si to rekla? Ok." Bila je takva reakcija. Ali ne ljuti se.

Ohrabrila si se da pokažeš noge koje si godinama skrivala?

- To jeste. Nekako te svoje noge nisam stavljala u prvi plan. Znate kako, mnogo žena ima dosta predrasuda o svom izgledu, pa tako i ja. Pa onda iz nekog razloga kriju neke delove tela, ali ispostavi se da je to samo neka naša umišljena mana.

foto: Dragan Kadić

Kurir.rs/Telegraf, Foto: Damir Dervišagić

