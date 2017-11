IMA SAMO 21 GODINU: Aleksa Perović postaje tata sledeće godine!

Jedna od omiljenih mi emisija, zahvaljujući @leni_wolfy i @aleksaperovic koji su nam otkrili da će postati mama i tata! Čestitam vam😘😘😘🤗🤗🤗❤

A post shared by Nataša Pavlović (@prakticna.zena) on Nov 20, 2017 at 5:46am PST