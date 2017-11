KIJA IH JE UPROPASTILA: Sloba završio u bolnici, Luna opet satima plakala!

Ulazak Kristine Kije Kockar u Zadrugu promenio je sve, pa njen još uvek zakoniti suprug prolazi kroz težak period.

Iako sve na momente deluje kao dobro izrežirana predstava, stresan period koji prolaze Sloba i Luna nakon Kijinog ulaska, uticao je na pevačevo zdravlje.

Naime, Radanoviću je ukazana lekarska pomoć. Doktori su mu dali lekove za smirenje i injekciju protiv visokog pritiska, te je Sloba dan proveo u krevetu.

Luna ga je tešila, a zatim je kod Drveta mudrosti objasnila da pokušava da bude jaka uprkos svemu.

Kasnije do drveta mudrosti je došla i Luna koja je takođe bila iskrena. Priznala je da danima plače zbog svega.

"Jednostavno sam se ovde zaljubila. To mi je bio najlepši period u životu, a onda se to preko noći promenilo. Teško mi je palo kada je ušla Slobina žena. Ne znam šta da mislim. Ne možemo da budemo kao do pre par dana, zbog nje! Nije nam prijatno kada je vidimo. Ja ne mogu sebi da dozvolim da me gleda kako se ljubim sa njenim mužem. To nam kvari harmoniju. Svaki dan plačem, najviše zbog njega. Kada je on tužan, smoren, besan. To sve ide na mene i guši me", iskrena je bila Luna koja ne krije da Kija nekada i namerno se nalazi u njihovoj blizini kako bi ima zadavala probleme i samim tim pokušala da im uništi vezu.

