PAO SAM, NEMAM VOLJE I SNAGE: Svi su zabrinuti za Slobino zdravlje! Kija i Luna su ga dotukle!

Njegovo loše zdravstveno stanje zabrinulo je Kiju i Lunu, koje su se trudile da mu pomognu, a u pomoć je priskočila čak i Jelena Golubović. Pevač je sam potražio lekarsku pomoć u utorak uveče nakon što je ceo dan proveo ležeći u krevetu utučen. On se žalio Drvetu mudrosti da ga boli glava i da ima groznicu.

"Nemam volju. Pao sam! Nemam snage da ustanem iz kreveta. Ne znam da li mi nešto treba. Ovo mi je jako težak trenutak u životu. Nikada se ovako nisam osećao", rekao je Sloba, a onda je tražio pomoć lekara.

Produkcija je pevaču obezbedila adekvatnu negu. Nakon pregleda dali su mu lekove za smirenje i injekciju protiv visokog pritiska, nakon čega je sve vreme ležao u krevetu. Mnogi su komentarisali da Sloba mora sam sa sobom da raščisti sve ovo što se oko njega dešava jer bi mogao lako da doživi nervni slom, a to ne bi bilo dobro ni za koga. Luna Đogani je priznala u razgovoru sa Drvetom mudrosti da joj je mnogo teško zbog Slobinog stanja i da ga je jedva nagovorila da jede.

"Jednostavno sam se ovde zaljubila. To mi je bio najlepši period u životu, a onda se to preko noći promenilo. Teško mi je palo kada je ušla Slobina žena. Ne znam šta da mislim. Ne možemo da budemo kao do pre par dana, zbog nje! Nije nam prijatno kada je vidimo. Ja ne mogu sebi da dozvolim da me gleda kako se ljubim s njenim mužem. To nam kvari harmoniju. Svaki dan plačem, najviše zbog njega. Kada je on tužan, smoren, besan.. to sve ide na mene i guši me", rekla je Luna, koja je posle Slobe takođe porazgovarala sa Drvetom. U Rajski vrt je pozvana i Kija.

"Nekoliko puta sam mu prišla da ga pitam da li je dobro. Vidim da mu je loše, i razumem ga jer sam ja sve to isto prošla. Samo što sam ja bila sama, a on je ovde među ljudima. S druge strane, ja sam to proživljavala u svoja četiri zida, a on ovde nema privatnost", rekla je Kija. Slobodan je tek uveče prvi put seo da jede, a tada je Golubovićeva prišla pevaču, sa kojim je u sukobu, i poslužila mu meso.

