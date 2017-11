(VIDEO) KIJA JE PRELJUBNICA, VARALA JE SLOBU SA OŽENJENIM MUŠKARCIMA: Pevačev drug otkrio šokantne detalje! Studio zanemeo!

Iako on krivi sebe za sve, njegov prijatelj Stefan je istakao da pevač nema potrebe da se oseća loše, jer je Kija za mnoge stvari kriva.

"Činjenica je da je to sve bilo iz ljubavi. Sloba se zaljubio i mi ga svi podržavamo. Meni se srce cepa kad krivi sebe. Kija misli da može bilo šta, i da ga pljune i sve, ali to zapravo Sloba može. On nije izgubio nijednog prijatelja. On ne treba da nosi toliki teret i krivicu u sebi, jer Kija tokom celog braka nije bila verna. I to ne sa jednim muškarcem i ja sam to morao da kažem, da je ona bila preljubnica. On nije da nije kriv, ali je bar bio iskren", ispričao je Stefan, Slobin drug.

On je dodao da zna imena svih muškaraca sa kojima je Kija bila i da su to bili oženjeni muškarci, kao i da je to javna tajna u Zrenjaninu, a šta je još ispričao, pogledajte u nastavku:

