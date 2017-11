SESTRA VESNE RIVAS PROMENILA VERU: Prešla u Islam i zabradila se!

Sestra Vesne Rivas Milka promenila je veru! Ona je pre više od 30 godina napustila pravoslavlje i prešla u islam zbog ljubavi.



Učesnica „Parova“ često je bila na meti napada zbog svađa s pojedinim ukućanima, a mnogi su pevačicu optuživali da je nacionalista i da u sukobe ulazi uglavnom s pripadnicima islama. Na „Farmi“ se Rivasova svađala sa slikarom Memom Haljevcem, a u „Parovima“ s Dalilom Mujić. Ipak, malo ko zna da je pevačicina sestra decenijama muslimanka, a izvor blizak Vesni otkrio nam je kako se to desilo.

- Milka je hadžinica. Žena je upoznala čoveka iz Maroka, zaljubila se i odlučila da se uda za njega. Nije joj bio problem da promeni religiju, jer je želela da ostari s njim. Ona sada živi u Maroku, tačnije, živi malo u Fesu, malo u Kazablanci. Milka predaje u ženskoj školi, prenosi svoje znanje iz Kurana. I Vesna je primila hadž, ali u Jerusalimu. Ona je hrišćanka - rekao nam je izvor blizak pevačici.

Kako kaže, Vesna je veoma bliska sa svojom sestrom.

- Nema prepreka da se njih dve čuju ili vide, a Milka se trudi da bar jednom godišnje dođe u Srbiju. Vesni je na početku teško pala razdvojenost od nje, ali prihvatila je da je ona tamo srećna - kaže izvor.

Vidovita na babu

NAUČILA ME DA GLEDAM U ŠOLJU



Vesna je otkrila da je vidovita na babu.

- Rasla sam uz babu Coju, koja je umrla u 106. godini. Učila me je da tumačim figure u šolji, tačnije na narodski način mi je otvarala auru i terala me da u talogu vidim i ono što je drugima nevidljivo. Psihotreninzi su trajali od moje pete pa sve do 14. godine.

