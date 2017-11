PRVA ISPOVEST MAJKE KIJE KOCKAR: Plačem dok gledam sve ovo! Kristina pati, a njen otac je završio u bolnici!

Nada Zeljković do sada nije pričala za domaće medije, a sada je odlučila da kaže sve ono što joj je na duši. Teško joj je da gleda kako se nejna ćerka Kija Kockar nalazi razapeta između još uvek zakonitog muža Slobe i Lune Đogani.

"Divno sam, stresiram sam se kao i sve ostale majke. Bolno gledam kao svaka druga mama, tačnije kao gospođe Anabela i Draginja. Kao majka se najlošije osećam, nije mi uopšte lako. Pogotovo meni koja pola dana provedem na poslu, ljudi me pitaju u restoranu za sve što se dešava", kaže Kijina mama, i komentariše Slobinu prevaru pred milionskim auditorijumom.

"Ne mogu da komentarišem Lunino i Slobino ponašanje, jer mene to ne zanima. Mnogo me boli što moja ćerka pati, to je ono što želim da kažem. Ljudi, mame smo, boli jednako sve nas, šta god da im se desilo. Moje dete se osćalo jako loše dok je gledala sve to kod kuće. Ne zameram nikome ništa, ali nije lepo da bilo ko od roditelja spominje moje dete u lošem kontekstu, jer to uopšte nije u redu. Iako mi je teško uzdignute glave idem kroz sve ovo, gospođa Anabela je slaba na ćerku kao što je i Draginja na svog sina", priča Nada, koja bi volela da se Kija i Sloba pomire.

foto: Printskrin

"Volela bih da oni budu srećni, da li će se pomiriti ili ne, to ostavljam na njima. Svako od njih bira na koju stranu puta će ići i da li je to ispravno za njih, ali zajedno su bili srećni i veseli, što tako ne bi ostalo", ističe ona.

Nada u Zrenjaninu živi sa majkom koja ima oko 90 godina i sa njom pomno prati sve šta se dešava u rijalitiju.

"Plačem dok gledam i dok razgovaram s vama. Plačem kad je gledam tamo, zbog situacije u našim životima. Mojoj majci je danas bilo teško kada je gledala kako plačem zbog borbe koju sam gledala na televiziji. Ceo grad me zna, radim 28 godina u restoranu pored stadiona u Zrenjaninu. Niko nikada nijednu lošu reč nije imao za mene, jedina sam žena. Ljudi me vuku za rukav u restoranu da me pitaju šta se dešava i sve ovo što vama govorim to kažem i gostima koji me pitaju. Pogode me neistine, jer ovo je mali grad i svi me znaju, teško mi je i zbog toga", ističe Zeljkovićeva, i dodaje:

"Žena sam s ulice, kao i moje dete, koja se borila celog života da dete izvede na pravi put. Mnogo se loše osećala dok je bila kod kuće, ali sada vidim da je malo bolje. Boli je jako, kao što boli i mene. Oni plaču iz ljubavi, nadam se da će ostati živi zbog svega toga, što je najbitnije", završava Nada Zeljković.

foto: Printskrin

Kijin otac završio u bolnici

Iako se u rijalitiju pominjalo da Miloš Kockar, Kijin otac, nije živ, to nije istina. Nada poručuje da njena ćerka ima kontakt s ocem, ali da je njemu zbog svega narušeno zdravlje.

"Ima oca, živ je. Nije zdrav, stariji je malo i to ide sa godinama. Jako ružno pričaju za Miloša, što nije u redu. Da je kopile, loš čovek i slično. Bio je povodljiv, bilo je tu i alkohola. Onda je Kija izgubila kontakt zbog svega sa njim, ali su se kasnije pomirili. Bolestan je, pozlilo mu je zbog svega i juče je izašao iz bolnice", poručuje majka Kockarove.

foto: Printscreen YT

(Kurir.rs/Blic, Lj.Tozev)

Kurir

Autor: Kurir