GASTOZ PUCA PO ŠAVOVIMA: Progovorio o Naidinoj prevari! Ne zna šta ga snašlo!

Naime, u emisiji su isplivale poruke koje je navodno Naida pisala, zbog čega se Nenad potresao. U njima piše da Nenadova devojka traži drugi stan, da traži sponzora i razne druge pikanterije.

Koliko ima istine u svemu tome, otkriva Nenad.

"Tu nema nikakve istine. Obične gluposti i karikiranja u ovom vozu zvanom rijaliti. Sprdnja između dve drugarice, o kojoj nemam najlepše mišljenje a i ona to zna. Na neki način mi je i drago pošto su joj sada oči otvorene. Što se nje tiče, ona za nju neće više čuti u životu."

Kasnije se uključila i Naida i pokušala da te smiri. Da li si joj poverovao?

"Naravno da sam se smirio kada sam saznao da je sa Požgajevom ženom i kada znam da je na sigurnom i da je i dalje u stanu gde je bila i pre i da se Rijalda i ona nisu posvađale i da su informacije pogrešne."

Sve zanima, kako se osećaš kada u rijalitiju saznaš da ti osoba koju si najviše voleo radi iza leđa?

"Naida meni ne radi iza leđa, već mi ih čuva, i to je najbitinije u celoj priči. Previše je dezinformacija, ne bi li ja ovde prsao po svim šavovima."

Da se ispostavi da je sve istina, da li bi mogao da joj oprostiš?

"Nisam zlopamtilo, ali moraću sve to da vidim sa njom u četiri oka, oči ne lažu. Nismo mi zajedno tri dana."

Misliš li da ti sve ovo radi, zbog situacije sa Ninom Prljom, budući da se odaje utisak da ti se mnogo dopada?

"Naravno da ne. Ona nema nikakve veze. Totalno sam opušten i hladan kada me vezuju, tj, nas, zato što znam koga volim i to se trenutno ne menja niti će se promeniti. Kao što je i ona meni rekla da je sve ovo rijaliti, na koji sam na trenutak zaboravio, što ne sme više da mi se dešava. Ja sam ovde zbog nas. Ona ne može da bude ološ na način kako je sada ljudi doživljavaju. Treba sagledati obe strane i hiljade opcija, pa onda suditi. Živi bili pa videli! Ja verujem njoj, i to je jedino bitno."

