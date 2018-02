(KURIR TV) DIVNIN PRVI MUŽ OTKRIO STRAŠNE STVARI: Marko i ona sve lažu! To nije njihovo dete!

Almir je rekao da sa Divnom nije mogao da ima seks zbog njene grbe i fizionomije tela.

"Ne može da ima odnose. Ona je totalno bolesna... Zamisli dođe neka budala da je raskreči. To je žalosno", rekao je Divnin muž i dodao da je ona sa njim htela dete samo da bi ga kasniej tužila za alimentaciju. Njemu nije jasno kako Divna ima seks sa Markom i tvrdi da lažu.

"Dete ne može da bude njeno jer ona ne može da rodi. Žena je bolesna, shvatite ljudi. To je njegovo dete iz prvog braka", otkrio je Almir i dodao da ga je Divna ostavia zbog para jer je Marko imućan. Almira je pogodilo to što Divnin otac tvrdi da on laže da je pilot i da nema diplomu, zbog čega planira da tuži svog bivšeg tasta.

Pogledajte šta je sve otkrio o Divni i Marku:

