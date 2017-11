JORGOVANI OPET MIRIŠU: Vesna i Dino ponovo snimaju stari duet

Vesna Zmijanac i Dino Merlin ponovo snimaju duet „Kad zamirišu jorgovani“! Folk zvezda i bosanski kantautor zapravo snimaju rimejk svog hita iz 1988. godine, s novim aranžmanom i izmenjenim tekstom, saznaje Kurir.



Njih dvoje su pokušali da obnove saradnju 2008, kada su snimili duet „Klupko“, ali to nije urodio plodom, pa su se odlučili za proverenu varijantu, koja im je pre tri decenije donela ogroman uspeh. Pesma „Jorgovani“ je osamdesetih bila ubedljivo najveći hit na prostoru tadašnje Jugoslavije. Objavljena je na Vesninom albumu „Istina“, koji je prodat u rekordnih 900.000 primeraka. Kako saznajemo od izvora bliskog Zmijančevoj, oni su se već nekoliko puta sreli i razgovarali o detaljima, a sve bi trebalo da bude gotovo početkom iduće godine, kada se navršavaju tri decenije od „Jorgovana“.

- Novi, izmenjeni tekst napisaće Merlin, kao i prošli put, i najverovatnije će izaći kao singl u prvim mesecima 2018, kada se navršava 30 godina od izlaska prvih „Jorgovana“ - kaže naš izvor i dodaje da će njih dvoje snimiti i spot:

- Oni su pre 30 godina snimili čak tri spota za taj hit, a novi video biće neka vrsta rimejka starih.

Nije kome je nuđeno... „BEOGRAD“ NAPISAO ZA VESNU

Zmijančeva je samo jednom odbila ponudu Dina Merlina, i zbog toga se kaje i danas! Reč je o njegovoj kompoziciji „Beograd“, koju je kantautor prvo nudio Vesni, ali ona nije mogla da je snimi jer je tada bila u drugom stanju, pa je pesma završila kod Cece Ražnatović. Interesantno je da je Merlin ovu numeru pisao namenski za svoju drugaricu, s kojom je pre toga snimio hit „Jorgovani“.



Vesna i Merlin juče nisu odgovarali na naše pozive i poruke. Dino je svojevremeno u intervjuu za Kurir otkrio kako je došlo do saradnje sa Zmijančevom 1988. godine.

- Do dueta je došlo nakon neuspešnog trećeg albuma. Dobio sam ideju da snimim duet, ali nisam znao s kim. I dok sam razgovarao s menadžerom u jednom lokalu o tome, kolega mi je dobacio: „Vesna Zmijanac!“ Odmah smo se spakovali, krenuli u Beograd i upali u studio gde je Vesna snimala ploču. Nakon prvog slušanja Vesna je odlučila da snimi ovaj duet. Ona je interesantna osoba, hrabra i luda. Nikad nije dosadno s njom. To je ono što me na neki način veže za Vesnu - priznao je Merlin.



Zanimljivo je da ovu pesmu nisu izvodili punih 18 godina - od ratnih devedesetih do 2008, kada su je ponovo otpevali na njegovom koncertu na Koševu.

Sudbina ODBILA „SRCE JE MOJE VIOLINA“

Vesna je od početka verovala u uspeh pesme „Kad zamirišu jorgovani“, pa je čak bez razmišljanja odbila da na album stavi neke druge pesme koje su pretendovale da postanu hitovi. Jedna od njih je i numera „Srce je moje violina“, koju je pevačica u poslednjem trenutku izbacila s ploče i prepustila je koleginici Lepoj Lukić!

