(FOTO) OTKRIVENA ŠOKANTNA PREPISKA POZNATOG KOMPOZITORA I BILJANE: Molim te dođi da me j..š 20 minuta i ostaviću te!

Naime, nakon što je Biljana izjavila da joj je Atina preuzela momka, Ferari se javila kako bi razjasnila priču oko kompozitora.

"Ja sam se sa tim kompozitorom o kome Biljana priča sa kojim je bila sedam godina u vezi ovog momenta čula i čovek mi je poslao i poruke koje je njemu Biljana slala. Ja ću ih sada pročitati. Biljana je poslala poruku kompozitoru . Molim te da ne raskidaš sa mnom molim te dođi da me j**** samo me j*** dvadeset minuta i neću da ti smetam. Moram da kažem da Biljana nikada nije bila sa tim čovekom u vezi. Čovek kompozitor koji je doveo je moj dobar prijatelj i on nikada ne bi bio sa Biljanom i ona ga savršeno ne zanima", rekla je Atina.

A u prilog tome, poslala je i printskrinove koji sve ovo dokazuje.

Takmičari nisu mogli da veruju šta vide, a Biljana je priznala da je slala te poruke jer je bila zaljubljena, ali da je to sada prošlost.

