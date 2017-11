DRAGANA SLAVILA SA DVOSTRUKIM DOBITNIKOM GREMIJA

Srpska superzvezda odlučila je da posle poslednjeg koncerta proslavi sa članovima svog tima koje je izvela u jedan od najpoznatijih džez klubova na svetu, legendarni „Birdland“, u kome je slavni muzičar nastupao sa svojim „Afro latin džez orkestrom“.

Dragana i prijatelji uživali su u muzici umetnika koji je 2009. I 2015. osvojio najveće muzičko priznanje na svetu. U pauzi, neki od članova tima su poželeli da se fotografišu sa njim a kada je u neobaveznom razgovoru saznao da je u klubu i velika zvezda sa Balkana, Arturo je prišao da se upoznaju i tom prilikom su se i slikali zajedno.

Gospodin O Faril me je oduševio najpre svojom muzikom a potom i svojom jednostavnošću i neposrednošću. Tokom nekoliko minuta koje smo proveli u razgovoru ni iz jednog njegovog gesta nije se mogao steći utisak da razgovaram sa jednom od najvećih džez muzičara 21. veka.

Prilikom upoznavanja čestitala sam mu na sjajnom koncertu a on me je je upitao šta me dovodi u Njujork i kao divan džentlmen zahvalio se što smo došli na njegov nastup.

Zaista me je impresionirao i to je bilo veče koje ću uvek pamtiti i najbolji način da proslavim završetak svoje turneje po Americi.

Iskoristila bih priliku da se zahvalim publici koja se u tolikom broju odazvala na moje koncerte i obećam im da do našeg sledećeg susreta neće proći više od decenije, kao što je to poslednji put bio slučaj – rekla je folk zvezda koja posle povratka u Evropu neće imati mnogo vremena za odmor jer je već 9. decembra očekuje još jedan muzički spektakl, ovoga puta u hali Dietikon u Cirihu.

