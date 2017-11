(KURIR TV) RUŽICA POTOPILA AMERIKU: Publika plakala zajedno sa Goranom, Alenom i Tifom! HISTERIJA ZA ISTORIJU!

Najpopularnija grupa velike Jugoslavije Bijelo dugme održala je tri uspešna koncerta u tri dana u Americi. Koncerti u Čikagu, Atlanti i Njujorku bili su rasprodati mesecima pre nastupa, a fanovi su stizali iz svih delova Amerike. Cele porodice prelazile su više od 5.000 kilometara da bi uživale u vanvremenskoj muzici "dugmića".

Atmosfera na svim koncertima bila je fantastična, a Goran, Alen i Tifa dobro raspoloženi i još željni koncerata doveli do ludila fanove koji su uglas pevali sve pesme, od prve do poslednje, a krenulo je sa "Noćas je ko lubenica pun mjesec iznad Bosne", sve do "Ružice".

Koncertima su prisustvovali mnoge poznate ličnosti, srpski košarkaši bili su u prvim redovima u Čikagu, a koncert u Njujorku pratio je i Vladimir Petrović, bivši srpski ambasador u Americi.

Sva tri koncerta bila su i veoma dirljiva, uz "Ružicu" plakali su svi do Brege, Tiše i Alena, pola sale, a pola sata su tešili ćerku primabalerine Katarine Kocke, Sašku, koju su preplavile emocije i nije mogla da zaustavi suze.

Prvi koncert u Čikagu ostaće svima urezan u pamćenje u predivnoj sali u kojoj je 3.000 ljudi uživalo u hitovima. Dugmići su se dva puta vraćali na binu. Dok su u Atlanti fanovi odmah prihvatili Bregovićev povik: "Ko ne poludi taj nije normalan" i od prvog takta pevalo se iz sveg glasa. Iako je nastup počeo u 22.30 mnogi su poveli decu da vide i čuju najveću grupu bivše Jugoslavije.

U koncertu u Njujorku, u Makedonskom kulturnom centru, uživalo je više od oko 2.000 ljudi, među kojima je najviše bilo mlade publike, mnogo porodica, naši ljudi iz svih krajeva bivše Jugoslavije, a zavijorila se trobojka sa petokrakom. Na "Jugoslavijo na noge" na samom početku dvorana je eksplodirala. Grmelo je "Lipe cvatu, Đurđevdan peva se kao daje 50.000 u publici, a na "Ružica si bila" svi su pustili bar jednu suzu i u publici i na bini. Jako dirljivo dugo su Goran, Alen i Tifa stajali ispred publike zagrljeni i opraštali se Goran je rekao da će pamtiti ovo veče i da je srećan što je tu i što su zajedno svi pevali neke pesme koje su davno napisane.

Stara sarajevska škola na okupu

Na koncert Bijelog dugmeta u Atlanti došao je i čuveni basista Indeksa Fadil Redžić. Sat vremena je proveo na probi Bijelog dugmeta, gde se sa Goranom prisetio vremena kada su zajedno svirali. Naime, Goran Bregović je putovao sa Indeksima na turneju, pa je sa Fadilom celim putem u kombiju vežbao deonice koje su bile veoma teške.

Tri pisma iz Sarajeva

Goran je u Čikagu posetio jednu američku radio stanicu gde dao intervju o svom novom albumu "Tri pisma iz Sarajeva". Brega je bio iznenađen koliko su novinari znali o Goranovoj karijeri i radu. Iz AG-PR Productiona kažu da će ovaj album uskoro izaći i za naše tržište i da će sigurno biti i predstavljen beogradskoj publici iduće godine u Beogradskoj areni, s zbog velikog interesovanja, odlučili su da već iduće godine rade nove koncerte u Americi u nekim drugim gradovima.

