NELEGALNO SAGRADILA SALAŠ: Nataši Bekvalac ruše kuću u Čeneju?

Kući Nataše Bekvalac u Čeneju nadomak Novog Sada preti rušenje jer pevačica nema dozvolu za gradnju, ekskluzivno saznaje Kurir.



U dokumentaciji do koje je došao naš list piše da je pevačica uredno preko tadašnjeg advokata Nemanje Aleksića podnela zahtev, ali ju je Gradska uprava za urbanizam i građevinske poslove Novog Sada odbila. Kao obrazloženje je navedeno da na toj parceli nije dozvoljeno podizanje objekta jer je u pitanju poljoprivredno zemljište, a ne građevinsko.

- Nataša je kupila plac u Čeneju, na kojem je počela da gradi kuću s bazenom. U to vreme je bila u braku s direktorom „Pionirskog grada“ Ljubom Jovanovićem, koji se time bavio. U međuvremenu njih dvoje su se razveli, a on je sve papire i uputstva za dobijanje građevinske dozvole ostavio advokatu. On je u pevačicino ime u junu ove godine podneo novi zahtev za izdavanje građevinske dozvole, ali je odbijen - priča naš dobro obavešteni izvor.

On kaže da je inspekcija upozorila Natu da mora da dostavi ispravnu dokumentaciju ili će, u suprotnom, objekat biti srušen.

- Nataša je priložila svu potrebnu dokumentaciju, kao i nacrt projekta. Izlaskom inspekcije na teren i uvidom u papire, kao i u katastar, utvrđeno je da se zemljište koristi u namenu za koju nije predviđeno. Parcela je upisana kao njiva 1. klase, što znači da je u pitanju poljoprivredno zemljište na kojem nije dozvoljena gradnja. Može da se zida tek kad se preimenuje u građevinsko, što Nataša nije uradila. Za to su joj bila potreba dodatna novčana sredstva, kao i posebna papirologija - završava naš izvor.



Pevačica je planirala da se iz stana na Dedinju posle porođaja preseli na salaš, ali pošto kuća nije završena niti se zna šta će biti s njom, to sada nije izvodljivo.

Pozvali smo Natu, ali se ona nije javljala.

MUKE Na meti provalnika LOPOVI JOJ ODNELI ALAT!

Natašina kuća na salašu nedavno je bila na meti provalnika. Iako je pevačica zaposlila čuvara, lopovi su tokom noći upali i odneli vredan alat. - Lopovi nisu uspeli ništa vredno da ukradu jer kuća nije dovršena i u njoj nema ničega. Jedino što su uspeli da odnesu je alat od majstora. Čuvar je tek dan nakon pljačke shvatio da se dogodila provala, pa je o tome obavestio Natašu, koja je slučaj prijavili policiji. Tokom akcije lopovi su pričinili manju materijalnu štetu na ulaznim vratima - rekao je naš sagovornik, inače prijatelj Nataše Bekvalac.

