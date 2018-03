DIVNA OTKRILA DETALJE BOLNOG DETINJSTVA: Niko mi nije pružio ni čokoladu, stalno sam gledala kako se roditelji svađaju!

Naime, Bora Santana navodno je vodio intervju sa nekoliko zadrugara, a Divna je to shvatila vrlo ozbiljno i otkrila detalje iz svog teškog života.

Divna je otkrila da se za nekoliko meseci provedenih u rijalitiju oseća predivno, da je stekla nove prijatelje a onda se dotakla i svog prvog braka.

"Bila sam u braku tri meseca. Nije išlo. Nismo mogli da nađemo zajednički jezik. On je tražio da mu moji roditelji daju novac. Meni se to nije svidelo. Posle tri meseca batalila sam taj brak. Nisam htela da budem sa njim da bi on koristio moje roditelje", rekla je Divna.

Ona je otkrila i kako je izgledalo njeno detinjstvo.

"Imala sam tužno detinjstvo! Ja kao dete nisam videla da mi je neko pružio čokoladu i da mi neko da neki slatkiš. Gledala sam kako mi se otac i majka svađaju. Bilo mi je teško. Bila sam prisutna u tim trenucima i hoću da obezbedim Kristini normalan život. Da ima sve što ja nisam mogla da imam kao mala", tužnim glasom govorila je Divna.

