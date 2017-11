Žurka za pamćenje uz najveće muzičke zvezde i goste iz celog regiona

U sredu, 29. novembra Naxi radio je proslavio rođendan velikom žurkom u hotelu Radisson Blu Old Mill, u prisustvu više od 350 gostiju, među kojima su se našli i Boris Novković, Ana Stanić, Žera iz Crvene Jabuke, Željko Samardžić, Goca Tržan i mnogi drugi.

Boris Novković, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Željko Samardžić, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Svake godine Naxi radio obeleži još jednu godinu uspešnog rada glamuroznom proslavom , a svoje uspehe i sreću tom prilikom podeli sa brojnim saradnicima i prijateljima. Naxi žurke tako postaju najglamuroznije i najveselije gradske proslave čija atmosfera najbolje potvrđuje moto i slogan Naxi radija: “Opusti se i uživaj!”

Maja Raković, vlasnica i glavna i odgovorna urednica Naxi radija, Nikola Kovačević izvršni direktor i programska direktorka Milica Kovačević, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

I ove godine Naxi proslavu posetio je veliki broj ličnosti iz svih sfera javnog i kulturnog života Srbije i regiona, među njima i Boris Novković, Ana Stanić, Dražen Žerić Žera, Goca Tržan, Kiki Lesendrić, Knez, Nevena Božović, Tijana Bogićević, Frajle, Neverne Bebe, Osvajači, Lukijan Ivanović, Mirza Šoljanin, Sara Jovanović, Amel Ćurić, Tamara Aleksić, Tijana Pečenić, Bojan Perić.

foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Sara Jo, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Osvajači, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Frajle, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Na samom početku večeri, goste je pozdravila Maja Rakovic, vlasnica i glavna i odgovorna urednica Naxi radija:

- Svake godine, moja sreća je sve veća, a vas - naših prijatelja je sve više, zbog čega sam ponosna. Ovo su magične večeri kada se svi okupimo kako bismo proslavili naše poslovne uspehe, ali i kako bismo se podsetili koliko su prijateljstva važna i kako kada volimo ono što radimo možemo da menjamo svet. Mi to radimo već 23 godine, svakoga dana! Zbog te ljubavi i posvećenosti, brend "Naxi" odavno više nije samo radio stanica, danas je to radio koji je uvek na prvom mestu u Beogradu, radijska mreža Naxi Nacional, Naxi Digital, Naxi portal, Naxi kamere, jedina radijska nagrada Naxi palma za pesmu godine… Čitav jedan niz stvari koje govore o tome da mi potpuno spremni ulazimo u digitalnu eru medija. Sve to je zahvaljujući mom sjajnom timu. Večeras smo tu da slavimo! Hvala vam što ste uvek uz nas.

Haris Džinović i Suzana Mančić, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Posebno iznenađenje za sve goste bio je koncert Kikija Lesendrića i Pilota, koji su na oduševljenje prisutnih izveli neke od najvećih hitova: "Kada sanjamo", "Slučajno", "Još jedna pijana noć", „Leto je“, „Kao ptica na mom dlanu“...

foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Za sjajnu atmosferu i muziku bio je zadužen "Bla bla bend", dok su se tokom večeri na bini smenjivali i poznati pevači kako bi izveli svoje najpoznatije pesme. Rođendanska torta tradicionalno je ispraćena pesmom Zdravka Čolića "Malo pojačaj radio", a slavlje se odužilo do duboko u noć.

Neverne bebe, foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

1 / 24 Foto: Vidoje Manojlović/Željka Dimić

Kurir

Autor: Kurir