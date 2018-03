RADA MANOJLOVIĆ JE NAJVEĆI BAKSUZ NA ESTRADI: Sve najbolje hitove su joj ukrali, evo ko i kako!

Rada je otkrila da je veliki baksuz što se tiče pesama, te da je izgubila brojne hitove, a evo zbog čega joj se nije dalo da ih snimi.

"Najveći sam baksuz na estradi, to potpisujem. Ceo Severinin album "Bred Pit" sam otpevala ja. Dakle, pesme "Bred Pit", "Grad bez ljudi", "Dobro došao u klub", "Ko me tjero" i "Kamen oko vrata", sve sam ja to otpevala. Međutim, iz nekog razloga se Saša Popović nije dogovorio sa "aspirincima, pa su te pesme otišle Severini", kaže Rada i pojašnjava:

"To nije bila moja odluka, jer sam bila vezana ugovorom za Popovića. On je o svemu odlučivao i plaćao, i njegov sud je bio da ne treba da objavim taj album. Tada sam toliko plakala, ali ništa mi nije vredelo", ispričala je Manojlovićeva.

Tek kada je izašao Severinin album, direktor „Granda” je shvatio da je doneo pogrešnu odluku, kaže Rada.

"Kada se sve zaršilo, Saša mi je rekao: "Rajka, izvini, ali ja to stvarno nisam prepoznao." Moram da kažem da Popović zaista nije imao lošu nameru, a kasnije su mi se iskupili, pa su mi uradili "Marakanu" i "Alko-test"", naglašava pevačica i dodaje da je nakon toga nastupilo drugačije pravilo u "Grandu".

"Tada je Popović odlučio da promeni ugovor sa svim zvezdama "Granda". Naime, u prvih godinu dana samo on ulaže, a posle sami biramo pesme, ali ih sami i plaćamo", objasnila je Rada i otkrila da je pesma "Tri čaše", veliki hit Milice Todorović, prvobitno bila njena.

"Ta pesma je bila kod mene, sestre, menadžera, a mi smo je slušali i slušali, i džaba. Moja sestra Maja ima drugačiji ukus od mene, pa joj često puštam pesme koje biram, jer se razume u novi zvuk, koji je meni potpuno stran", objašnjava pevačica.

