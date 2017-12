KAĆA OTVORILA DUŠU: Bila sam zaljubljena u njega, a on me je otkačio!

Pevačica Katarina Živković progovorila je o jednoj situaciji iz svog ljubavnog života.

Kaća je priznala u emisiji "Press pretres" da je bila zaljubljena u jednog momka, ali da on nije hteo da bude sa njom u ljubavnoj vezi.

"Ja sam bila zaljubljena u svog najboljeg druga.Kada bi mi on pričao o drugim devojkama bila sam ljubomorna a kada bih ja njemu pričala o momcima bilo mi je neprijatno i skapirala sam da sam zaljubljena u njega. Jedan dan sam mu priznala to a on mi je rekao da nisam ja za njega i da zaslužujem boljeg. Osećala sam se kao da me neko polio hladnom kofom vode i odmah sam skapirala da me je na lep način odbio. Trebalo je jedno vreme da ga prebolim ali onda sam shvatila da je on divan i da bi mnogi momci iskoristili taj trenutak kod devojke. Volela bih da su svi momci kao on a i dan danas smo super prijatelji", bila je iskrena pevačica.

(Kurir, Foto:Damir Dervišagić)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

KATARINA GRUJIĆ NAPRAVILA LUDU ŽURKU ZA SLAVU: Kitili se EVRIMA, a njen dečko se i SKINUO!

Kurir

Autor: Kurir