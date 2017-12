DALILA BEZ DLAKE NA JEZIKU: Otvoreno o pomirenju braće Dragojević, ali i Aleksandri Subotić!

Dalila je bez dlake na jeziku govorila o svojoj vezi sa Dejanom, odnosu braće Dragojević, ima li šanse da se pomiri sa Aleksandrom Subotić, ali i postoje li šanse da se u vili pojavi i njen partner.

Tri dana je prošlo otkako si ponovo u vili "Parova"? Kako ti se sada čine učesnici iz ove sezone?

- Da, tri dana, verujte osećam se kao da sam ovde tri godine i ako da nikada nisam izlazila iz vile. Što se tiče učesnika, čast pojedincima, ali u ovoj sezoni ima dosta beskorisnih ljudi, koje bi trebalo izbaciti napolje. Ja bih poenkad ostavila i manje učesnika, ali da su kvalitetni.

Sinoć je bilo poprilično burno veče u vili, uključili su se i Dejan i David? Misliš li da ima šanse za pomirenje braće Dragojević?

- Dejan je moj život i volim ga najviše na svetu, a drugi me ne zanimaju. Ne zanima me zaista da li će doći do njihovog pomirenja, to je njihov život i njihova stvar! Ja se tu zaista ne mešam.

A ima li šanse za tvoje pomirenje sa Aleksandrom Subotić?

- Ne!

Kakvo je tvoje mišljenje o trudnoći Miljane Kulić? Da li i ti smatraš da ju je Ivan iskoristio?

- Ja sam svoje mišljenje izneala na "roditeljskom sastanku". Rijaliti nije povoljan uslov za održavanje trudnoće. Sinoć se izdešavalo mnogo ružnih stvari sa obe strane, tako da je moje mišljenje da ne trebaju da budu zajedno. Ivana je kako je on rekao ponela strast, a miljanu ljubav - pa eto, razmislite.

Nedostaje li ti Dejan? Da li bi volela da i on uđe u vilu?

- Dejan mi mnogo nedostaje, ali se držim našeg dogovora i znam da će tako i ostati, pa mi je mnogo lakše. Znam da me voli, zna da ga volim i mislim da je to dovoljno da smirimo čežnju. Jednostavno, moja duša je napolju, a telo unutra. Ne bih volela da uđe jer je moj pritisak bi tada bio dupli, a to nije dobro, jedno mora biti napolju zbog svih obaveza. Ipak, pravljenje kuće nije mala stvar.

