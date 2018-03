ŽESTOK OBRAČUN, VUK POLUDEO: Znam sve o tebi, zvali su te Sneža Parizer!

Vuk Đuričić i Snežana Jovičić ponovo su ušli u raspravu. Dok su Snežani svi govorili da da šansu Vuku i započne vezu s njim, ona ga je konstantno odbijala.

To ga je dovelo do ludila, pa je rešio da otkrije, kako je naveo, pravu istinu o njoj.

"Zvali su je Sneža Parizer. Uvek je čekala Đuru iz Odžaka da joj udeli koji dinar. Volela je da glumi jadnicu, pa je ofarnala klompe u različite boje, imala neki šešir od slame i onako slinava govorila, "Čiko, nemam gde da spavam, možete li da mi pomognete". Đura joj udelio pljeskavicu, kad je ova uzela niko nije verovao. Uzela mu četiri čeka. Kasnije je vodio u Vrnjačku banju, bila s njim u nekom podrumu. Ma koliko je bila raščupana i jadna, to je strašno. Imala je čak i one udaraljke na kojima se peva do-re-mi. Tako je prosila i glumila bednicu", rekao je on, a Sneža je imala nizak udarac za njega.

Umalo ga je polila i gađala naradžama i poručila mu da zna da je bio privođen, što je on oštro demantovao.

