(VIDEO 18+) NAKON ŠTO JE NA KOLENIMA ZADOVOLJILA ANĐELA: Iznenadiće vas komentar Teodorine majke o akciji u garderoberu!

Teodora Džehverović preksinoć se u garderobi sa Anđelom prepustila strastima, te ga je lizala po stomaku i niže, a mi smo pozvali njenu majku, Gordanu Džehverović, koja je prokomentarisala ćerkino ponašanje.

"Iskreno da vam kažem, ja sam sa ćerkom oduvek pričala o svemu, pa i o seksu. I kod nas nema tabu tema. Mi smo i majka i ćerka, ali i kao drugarice. Videla sam taj snimak i mogu vam reći da mi je sve to lepo i slatko. Vidi se da su zaljubljeni i da se iskreno vole. Pogodilo me je što je Saška Karan sinoć rekla da je sve to laž, jer nije. Ja odgovorno tvrdim da ona njega voli", kaže nam Gordana.

Međutim, Teodorina majka priznaje da bi u jednom slučaju ipak mogla da završi u urgentnom centru.

foto: Printscreen

"Videla sam da ga ljubi po stomaku, a da je otkopčao pantalone i spustio ih, e tada bih zasigurno završila u Urgentnom centru, da sam to videla. To bi mi bilo strašno i ubilo bi me. Ovako, vidim da je njoj lepo, kao i njemu i neka se vole. Iskrena ljubav mi je na prvom mestu. Mogu da vam kažem da je ovo prvi put da je Teodora išla protiv mene. Kada smo se čule, pitala sam je kako je moguće da se zaljubi posle sedam dana. Meni je to bilo čudno i nisam bila za ljubav u rijalitiju", kaže Gordana Džehverović.

Ona nam otkriva i da je sa Teodorinim bratom pričala o svemu.

"Mi pratimo šta se sve dešava, podržavamo je i baš sam jutros pričala sa sinom o tome kako su svi protiv njih. Nije mi jasno zašto je to tako, ona je komunikativna, ali se stiče utisak da jesu protiv njih. Ne znam, zasigurno je tu reč i o ljubomori. Ona ima 20 godina, a snimila je šest spotova koji broje milione, možda ima i toga", završava svoju priču.

(Kurir/Blic, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir