MITAR MIRIĆ ZA KURIR: Bankrotirao sam zbog kafane!

Mitar Mirić žali za starim vremenima, kad se, u odnosu na danas, mnogo više radilo, zarađivalo i družilo.



Pevač, koji je aktuelan i posle 30 godina uspešne karijere, voleo je da se s kolegama zapije u kafani, a s druge strane, strahovao je da zbog lumpovanja ne ukalja svoj obraz.

- Često smo se okupljali u hotelu „Slavija“. Znali smo dobro da popijemo, da se družimo, da se provodimo. Kad se sastane cela estrada, nastane lom.



S kim ste se najviše družili?

- Najviše sam se provodio s Novicom Uroševićem, Šekijem Turkovićem, Jašarom Ahmedovskim, Ljubom Aličićem, Šerifom Konjevićem. Non-stop smo bili zajedno, što je u jednom periodu postalo malo naporno. Da bih izbegao negativne komentare, izvlačio sam se iz kafane, nije me bilo u društvu po deset dana. Oni su se pitali gde sam, a ja sam morao da slažem nešto da ne bih došao.



Ko je mogao najviše da popije?

- Ko je mnogo pio, otišao je u kanal. Ali moje drage kolege i danas imaju velike karijere, to im očigledno nije smetalo.



Da li vam se dešavalo da ostanete bez dinara u džepu?

- Ostajao sam bez para. Trošio sam novac na društvo i u kafanama. Ranije se više trošilo, bila su druga vremena, a i više novca se imalo.



Danas i na estradi vlada kriza, da li je i vi osećate?

- Teško je napraviti hit. Sve je kao na lutriji. Ima mnogo pevača, a sve manje autora. Mlađima je lakše kad snime nešto da to predstave, dok je nama starijima teže jer smo do sada dosta toga pokazali, pa se mora pronaći nešto novo što narod još nije video, a istovremeno zadržati ono staro prepoznatljivo. Mada, ja se ne žalim. Mislim da je najbitnije opstati ovoliko dugo, a ja trajem 30 godina.



Znači, vi imate posla?

- Radim vikendom. Ima dosta dobrih pevača koji bolje pevaju čak i od mene, ali slabo rade. Nije sve ni do hita, potrebna je i sreća. Možda se kolege ne bore dovoljno, ja se borim! Trudim se da uvek budem prisutan u medijima. I posle 30 godina karijere, ja sam i dalje sam početnik.



Što ste stariji, sve ste moderniji. Čak i kosu farbate.

- Moja ćerka vodi računa o tome. Mi iz starije garde ranije nismo obraćali pažnju na stajling. Bio ti je potreban samo hit i ti si sve osvojio. Nije bilo bitno da li se debeo i ružan, da li si upario odelo s kravatom. Danas je sve drugačije i sve se gleda, tako da moram pratiti trend.



Marija Dejanović - Foto: Damir Dervišagić; PrintScreen; Dragan Kadić



Najteža tezga

NEĆU NA ROMSKE SVADBE NI ZA 200.000 €



Da li ste i vi zaradili brdo para na romskim svadbama?

- Što bi se reklo, nisam u tom klanu. Svaka čast svima, ali ja sam pevao malo na romskim slavljima i shvatio sam da nije to za mene. Naporno je! Da mogu da zaradim 200.000 evra, ne bih to radio. Zamislite da u 10 sati ujutru morate da počnete svirku, a vi ne možete tad ni da pričate normalno. Katastrofa. To je trenutno moj stav, što ne znači da ga jednog dana neću promeniti.