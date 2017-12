SLOBIN OTAC OTVORIO DUŠU, MAJKA U SUZAMA: Da ste bili na venčanju, pa da vidite... Hteo sam da oteram moje goste!

Roditelji Slobe Radanovića otvoreno su pričali o svemu što se dešava u rijalitiju "Zadruga", ali i otkrili do sada nepoznate detalje sa Slobinog i Kijinog venčanja

Da su roditelji Slobe Radanovića znali šta će se sve izdešavati u rijalitiju "Zadruga", verujemo da sina ni za kakve pare ne bi pustili da uđe u isti.

"Ne mogu kažem više stvarno da se borim od novinara, da svako jutro zovu, svaki dan zovu, ja sam u bolnicu stizala već koliko puta. Sad treba da idem u bolnicu da padam u nesvest, zbog budala. Više ne mogu, stvarno... Jako loše se osećam, neko će mene na duši nositi", počela je Draginja, a onda je odmah pomenula još uvek zakonitu snaju Kiju.

"Sve me je uvredilo, vidim nepravdu, što ona laže tamo. Ona njega blati tamo, ona blati našu familiju, ona hoće njemu da stvori da on ima savest na sebi. Ne daj Bože da se meni desi nešto, da će to njega da grize doživotno. Savest i odgovornost je na njemu", kaže Draginja.

Iako je u početku odbijao da priča za medije, Slobin otac je ipak izneo svoju stranu priče.

"Meni je drago da ostane sa Lunom 1.000 godina. Ja bih voleo", kaže na početku gospodin Radanović.

Na pitanje o onome o čemu se mnogo pričalo, da je Kijina majka jako bogata, Slobini roditelji odbacuju te priče.

"Od čega? Evo tu preko su stanovali, njena mama radi kao konobarica. Ja imam ovu kuću, tamo imam stan za moje dete što čuvam", priča majka.

"Ona tamo živi u stanu jednom, sa majkom njenom. Što ne spominje oca nikada, samo mamu i babu? Što ne spominje oca?", dodao je Slobin otac.

Kako kažu, svom sinu apsolutno ništa ne zameraju, pa su se osvrnuli i prokomentarisali Slobin odnos sa ženom, koja se po njihovom mišljenju loše ponela prema Slobi i celoj porodici.

"Desila se ljubav... Da je imao ženu... Vi da ste bili na svadbi, da ste videli... Ja sam hteo u crkvi da moje goste oteram. Tri sata smo mi čekali nju. Ti znaš, i ti znaš, da kad se po mladu ide, ide dever ide stari svat, ide kum. Bobin drugar je sa kolima otišao po nju, čekao dva sata ispred zgrade, kad će se ona obući. Sutradan je trebalo da dođe ovde da pozdravi moje goste, nije se pojavila. On došao, puše, pobeleo sav kao krpa...", kaže Radanović.

Međutim, kako tvrde, Sloba im se ipak nikada nije požalio da ima bilo kakav problem u braku.

"Nikad. Ja nisam htela da se mešam da nekom vezu i ljubav kvarim. To je najveća grehota u životu", kaže Draginja.

Kako je poznato, Slobina majka je lošeg zdravstvenog stanja, a pitali smo i oca kako on sve podnosi.

"Ja popijem dva, tri bensedina, bromazepama, ali ja radi nje neću da pokažem. Jer, šta ako oboje padnemo, šta ćemo? Šta će onda biti? Jedan mora biti hrabar", kaže otac.

