SUZANA MANČIĆ PRIZNAJE: Moj Simica je ljubomoran samo na Džordža Klunija! A GDE BAŠ NJEGA NAĐE?!

Voditeljka Suzana Mančić godinama unazad u vezi je sa grčkim biznismenom Simeonom Ocomokosom. Poznato je da u njihovoj zajednici sve funkcioniše kao da su u braku, ali ovih dana se pojavila priča da postoji gospodin koji Suzani već duže i vrlo uporno nudi romansu.

"Ima tih upornih udvarača nekoliko, nije samo jedan, ali ja ih mudro eskiviram, trudim se da ne budem neprijatna. Ipak, kad su baš navalentni, budem gruba, pitam ih najotvorenije šta hoće od žene koja je odavno rezervisana. I to ceo svet zna, samo se oni prave ludi", kaže najpoznatija “loto devojka”.



Činjenica je da je muškarci, posebno oni mlađi, i dalje smatraju seks-simbolom, gde god se pojavi zasipaju je komplimentima, ali ona ima oči samo za svog verenika. Šta to Simeon poseduje što drugi nemaju, logično je pitanje.

"Svakoj ženi prija kompliment, pa i meni. Ljubazno se zahvalim i na tome se završi. Ne želim da se moj osmeh drugačije protumači. A što se mog verenika tiče, možda mi je najvažnije to što ima stabilan karakter, čim je on izdržao vezu kao što je naša toliko dugo. To znači da zna šta hoće, da me voli, da voli moju decu, da brine o nama kao da smo porodica, da je vredan, da je veran. Mislim, oči jesu za gledanje, pogledamo oboje lepu ženu, ponekad ja prokomentarišem nekog muškarca. I to je to. Jedino je veoma ljubomoran kada po stoti put kažem za Džordža Klunija da je baš zgodan frajer".

Suzana je iskreno priznala da su se zbog nje, kad je bila mlada, neki muškarci razveli. I sad se ponekad desi da joj se neko baš dopadne, ali ta “napast” je brzo prođe.

"U životnoj sam dobi kada me više ne vode strasti nego i malo razuma. Držim život u svojim rukama i apsolutno pod kontrolom. I, bogami, nije mi se niko toliko dopao da bih prevarila Simeona. Ali, jednom sam posumnjala da on mene vara i najotvorenije sam ga pitala ima li paralelnu vezu. Samo što nije pao sa stolice. Inače, nisam ljubomorna, ni posesivna. Mislim da ljudi mogu da organizuju život na poverenju i logičnom sledu vrednosti: da li ti neko zaista treba, da li ti je sa njim lepo. A ako tražiš preko ’leba pogače, to je već druga stvar".

