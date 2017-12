POSLE MILJANINOG POTRESNOG PISMA OGLASIO SE IVAN: Marinković otkrio ko ga je pocepao i još mnogo toga!

Ivan Marinković je objasnio da sa Miljanom Kulić, sa kojom čeka dete, nikada ne bi mogao da bude van rijalitija.

"Uh, jako teško da ona i ja možemo da živimo i budemo zajedno, kao ni ovde. Jako smo temperamentni, ali njen karakter i dečije ponašanje meni nimalo ne odgovaraju. Previše je i posesivna i naporna, i ja na takve žene nisam navikao. Možda će je trudnoća promeniti i majčinstvo, tako da možda i neki promil šanse postoji", rekao je Ivan.

foto: Printscreen

Iako Miljana Ivanu nije želela da preda oproštajno pismo i navodno ga je pocepala, on je otkrio šta je prava istina.

"Znam, dala mi ga je i pročitao sam ga. Po meni su to i dalje dečija posla, a naročito u rijalitiju. Svaki dan trči pred rudu, menja mišljenja tri puta dnevno i sve ih javno iznosi. To me samo udaljava od nje. I nije ga ona pocepala, već ja", otkrio je on.

foto: PrintScreeen/Youtube

Kurir.rs, Foto: Printscreen

Kurir

Autor: Kurir