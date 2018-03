GASTOZ POSLE NJENOG LAŽIRANJA TRUDNOĆE TVRDI: David će sigurno raskinuti sa Aleksandrom!

Naime, učesnici i gledaoci su sinoć imali priliku da saznaju da je Aleksandra Subotić znala da nije trudna, i da je zbog toga odlučila da lažira trudnoću, u šta, kako kažu ostali takmičari, nije bio upućen ni njen suprug David Dragojević.

"Tajna koja je sinoć otkrivena, mogla bi mnogo da promeni odnos između Davida i Aleksandre. Ja sam siguran u to da on nije znao za njenu igru i da nije bio umešan u nju, jer sam video koliko je plakao kada je Aleksandra saopštila da nije trudna. Mnogo ga je to pogodilo, videli ste svi kako je prihvatio njenu ćerku Magdalenu, kao svoje dete, i mislim da im je upravo to što je on mislio da su izgubili dete ojačalo vezu. Bojim se da će sada, nakon što je saznao ovu užasnu tajnu, odlučiti da se udalji od Aleksandre. Zamislite kako je bilo njemu sinoć da sedi sa svojom majkom i sluša sve to", rekao je Gastoz.

