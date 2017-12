MAJKA UČESNICE ZADRUGE OTKRILA TAJNU: Kija je zbog Slobe i Lune završila kod psihijatra!

Majka Kije Kockar, Nadica, otkrila je da je njena ćerka zbog prevare muža Slobe Radanovića u „Zadruzi“ imala košmare, pa je potražila stručnu pomoć.



Nadica je otkrila kroz kakav je pakao njena ćerka prolazila kada je pevač smuvao Lunu Đogani.

- Kad je Sloba ušao u „Zadrugu“, Kija je bila u Kini. Zvali su je novinari, a ona nije imala pojma o čemu je reč. Kad se vratila, ja sam je sačekala na aerodromu. Uzela sam godišnji odmor da bih bila uz nju. Imala je košmare zbog svega, bilo joj je jako teško. Preko dana je okej, a uveče ružni snovi - ispričala je njena mama i dodala:

- Kija je tada potražila i stručnu pomoć kako bi što lakše prevazišla probleme. Ja sam bila uz nju, uz mene je sve to prebrodila. Počeli su razgovori i dizanje. Nisam ogorčena na Slobu, ali Kiju je povredio način na koji se on smuvao s Lunom. Mogao je to da joj kaže kad je ušla ono veče s Anabelom Atijas. Mnogo bi joj jednostavnije bilo.



Nadica tvrdi da Kija više nema emocija prema suprugu, ali da je ušla u rijaliti kako bi osvetlala svoj obraz.

- Kad mi je saopštila da ulazi u rijaliti, pitala sam je zašto. A ona mi je rekla: „Mama, moram!“ Želela je da stane ispred njega i da mu kaže šta ima na duši - priča Nadica.

Sloba spreman na sve KUPIĆU SLOBODU!

Na pitanje da li će, ukoliko pobedi, nagradu podeliti s Kijom, s obzirom na to da su i dalje u braku, Sloba je dao zanimljiv odgovor. - Ako će to da mi kupi slobodu, daću joj sve! - rekao je pevač, a njegova supruga imala je opasku. - Kupiće ti! - rekla je kroz smeh, a potom dodala da je to šala.

