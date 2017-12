ŠOKANTNO PRIZNANJE MASIMA SAVIĆA ZA KURIR: Hteo sam da idem u rat!

Masimo Savić je u velikoj žurbi jer priprema beogradske koncerte zakazane za 22. i 23. decembar. Ipak, hrvatski pevač našao je vremena za Kurir i u šokantnoj ispovesti prvi put ispričao da je devedesetih godina bio spreman da krene u rat!

- Jesam homo politikus, i te kako pratim šta se događa. Znam kako su tekle stvari jer sam bio svedok događaja. Niko mi ne može napisati neku novu istoriju o ratu kad sam bio svedok i tačno sve znam. To je bila jedna jako prljava igra, započeta i smišljena odavno od ko zna koga - priča pevač i dodaje da je, ponesen situacijom u zemlji, i on krenuo u rat:

- Živeo sam u jednoj zemlji i onda vam neko kaže: „E, više toga nema, sad je drugačije“. To je za mene bio šok. Nisam s veseljem čekao rat. To je najgora stvar koja nam se dogodila. Nisam mogao da radim. Kako da stanem pred publiku i pevam ljubavne pesme dok ljudi ginu! S druge strane, nisam hteo da pevam rodoljubive pesme. To je bila teška situacija. Desetak godina nisam pevao. Hteo sam sam da se prijavim za rat jer i ja sam bio žrtva rata. Na svu sreću, naletim na jednog čoveka s kojim sam bio u školi i on mi kaže: „Beži odavde jer ima kamiona mrtvih.“ Mnoge bliske ljude sam izgubio. Prestala je komunikacija među ljudima...



Uprkos svemu, nije odustao od muzike, ali ni žena. Savić objašnjava zašto je miljenik lepšeg pola.

- Ja sam džentlmen. Ja sam taj koji će otvoriti vrata od automobila, pridržati kaput. Umem da povisim ton na ženu, da se izderem toliko da pucaju bubne opne, ali nikad nisam bio nasilnik. Njih prezirem. To su za mene najobičnije kukavice. Takve muškarce bih zatvorio odmah i da nikad više ti ljudi ne ugledaju svetlost dana - poručuje Masimo.

foto: Luka Šarac



Pevač je ubeđen da će predstojeći koncerti biti najbolji u njegovoj karijeri:

- Bend je veoma zadovoljan mojim odabirom pesama. To je mnogo važno jer ako u tome pogrešiš, ceo koncert pada u vodu. Kažu da moji koncerti prođu vrlo brzo i to je izvrstan znak. Recimo, ove godine radim prvi put sa sistemom svetala koji daje vrlo lepe snopove. Navikli smo na kineske, tajlandske kopije jer nije lako doći do tog sistema.

foto: Printscreen



O bivšoj devojci BEBI DOL VIŠE MI NIJE NI PRIJATELJ

Masimo kaže da s bivšom devojkom Bebi Dol nije ostao prijatelj: - Razišli smo se u neljubavi. Ima većih lav storija od naše. Jednom prilikom sam gostovao kod nje u emisiji i to je bilo sve. Kad smo se zabavljali, bili smo deca. Bili smo nekoliko godina zajedno. To je bilo ludovanje non-stop. Često smo dolazili kod Olivera Mandića. Družili smo se sa svakakvim ljudima iz podzemlja. Ona je i tada bila luda i pozitivna.



Kurir / Ljiljana Stanišić

Foto: Luka Šarac, Printscreen

Kurir

Autor: Foto: Luka Šarac , Foto: Printscreen