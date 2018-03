TUMOR NA DOJCI, SMRT DEČKA, RAT: Sa 16 sama lutala Beogradom, u 21. rodila LUNU i godinama TRPELA BATINE

Anabela Atijas, majka učesnice "Zadruge" Lune Đogani, iza sebe ima nekoliko hitova, ali je njen privatni život češće bio u prvom planu.



Anabela je rođena u Goraždu u Bosni i Hercegovini, kao najstarija ćerka majke Jadranke i oca Ahmeda. Njen detinjstvo obeležiće razvod roditelja, a Anabela je ostala da živi sa ocem i braćom.

Mnogi misle da je Anabela, po dolasku u Beograd, upoznala Gagija Đoganija u njegovoj plesnoj školi, ali su se upoznali u Bariju u Italiji. Tada je bila na putovanju sa dečkom Nikolom, a Gagi ju je primetio u gužvi u luci. Mislila je da je Italijan, jer ju je stalno bestidno gledao.

"Proveravajući putnike, prozvali su i mene, a on je prokomentarisao da imam lepo ime", rekla je Anabela za medije. U međuvremenu, Anabela je doživela veliku tragediju: Nikola je ubijen u Goraždu, na samom početku rata u Bosni.



Ostavila je sve za sobom i otišla u Beograd, počela je da radi kao sekretarica. Tada je upisala Gagijevu plesnu školu i drugi susret je bio presudan - postali su par i dobili ćerku Lunu. Gagi je formirao grupu "Funky G" a 1994. godine objavljen je album "Samo u snu", a oženio se sa Anabelom sledeće godine.

Anabela odlazi u Švedsku, gde joj je živela majka, a "Samo u snu" je postao veliki hit. Gagi je moli da se vrati, jer oseća da će zajedno postati slavni. Tako je i bilo - Funky G je postala grupa koja je obeležila 90. godine prošlog veka.

Gagi i Anabela su doživeli i veliku nesreću kada je ona izgubila blizanačku trudnoću. Ipak, uspela je ponovo za zatrudni i Gagiju rodi ćerku Ninu.

Međutim, njih dvoje su godinama imali problema u braku i iako su se borili da ga očuvaju, nisu uspeli. Razveli su se posle 14 godina zajedničkog života. U medijima se pisalo i o zlostavljanju i preljubi, ali su Gagi i Anabela uspostavili dobre odnose prošle godine.

Anabela je posle Gagija imala kratku romansu sa manekenom Mladenom Radulovićem. Upoznala ga je prilikom boravka u rijalitiju "Veliki brat".

Od 2013. godine, Anabela je u braku sa bosanskim biznismenom Andrejem Atijasom sa kojim ima ćerku Blankicu, koji ne voli da se ekspolnira u javnosti.



"Tumor na dojci, smrt dečka, rat, otac i majka u ratu, ja nemam pojma gde su. Sa 16 godina sama na ulici u Beogradu, kuvala sam kafu da preživim. Rodila sam dete vrlo spremna i zrela i ona me je spasla. To je bilo 1996. godine. To su bile strašne godine. Da nisam Lunu rodila, ja ne znam gde bi završila. Ona je mene učinila stabilnom", rekla je nedavno Anabela.

