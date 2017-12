NE MOŽE ME NIKO UBEDITI DA JE OVO LEPO, GDE SMO POGREŠILI? Ćerka Voje Brajovića porukom na društvenim mrežama pokrenula LAVINU komentara

ISKRENA DO SRŽI

Iskra Brajović, ćerka čuvenog Voje Brajovića, izrevoltirana novopečenim idealima lepote koji sve više uzimaju maha u Srbiji, zapitala se gde smo to pogrešili i šta se to desilo za samo nekoliko decenija da je pojam ženske atraktivnosti potpuno izvetoperen.

Ona je svojom nadahnutom i iskrenom objavom na društvenoj mreži Fejsbuk pokrenula čitavu lavinu komentara i polemika, a nije želela da osudi pojedince, već čitavu industriju lepote i trendove na kojima se uporno potencira.

"Svete, gde smo pogrešili? Gledam estetiku lepih žena pre nekoliko decenija, i ovo sad. Ne, ne može me niko ubediti da je ovo sad lepo. Nije. Ali mi je još žalosnije što kad mi iskoče takve slike na instagramu, neminovno pročitam i komentare "lepoticeee... sexyyyy... predivnaaa" i onda mi bude strašnije jer shvatim da je to izgleda merilo lepote današnjice. Sklonila sam oči damama levo jer to ne treba da bude ničija lična prozivka. A damama desno nisam sklonila ništa. Njih je zadovoljstvo videti i imenovati. Fransoa Hardi i Brižit Bardo, obe u mladim danima. Predah za oči", istakla je Iskra.

Iskrini prijatelji i pratioci uglavnom su bili saglasni u tome da je prirodna lepota nešto što će, bez obzira na sve, uvek biti na ceni i da je nikada neće zaseniti estetski zahvati.

foto: Vladimir Šporčić

(Kurir.rs/Foto: Dado Đilas)

