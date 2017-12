GOLUBOVIĆKINA MAJKA U STRAHU: Mini treba stručna pomoć, zabrinute smo za život naše Jelene!

Život učesnice „Zadruge“ Jelene Golubović svakodnevno puni novinske stupce. Rediteljka koja je poslednjih šest godina provela kao učesnica raznih rijaliti programa uporno pokušava da dokaže javnosti koliko je njen život težak, jer je posao za koji se školovala izgubio na ceni.

Jelenina majka Svetlana i baka Caka priznale su da im je teško da gledaju Jelenu u rijalitiju.

"Teško mi je. Ne mogu više da gledam šta joj rade. Duša me boli, i mene i Svetlanu. Jeleni treba novac da snima filmove i da ulaže u svoj posao, ali odakle, kad nema sponzora. Mora da uđe u rijaliti da bi zaradila", rekla nam je baka Caka, koja nas je dočekala na krevetu ispred televizora, čekajući da se njena unuka pojavi u kadru.

"Svašta pričaju o njoj, eto, i mene je Zorica Marković nazvala matorom ku*vom, tako da što oni tamo pričaju nema nikakvu težinu", dodala je Svetlana, a onda se Caka nadovezala.

"Otkako je počeo rijaliti, priča se samo o Anabelinoj ćerki i njenom švaleru. Niko ne pominje našu Jelenu. Pa samo se diskutuje ko je sa kim u krevetu i ko tu koga...", kaže Jelenina baka. Na informaciju da njihova ćerka i unuka nema gde da živi, te da će uskoro ostati i bez doma u kojem su Svetlana i Caka, koji će navodno da biti srušen, kažu:

"Pa eto, Jelena nema gde da spava. Sto dvadeset kvadrata ovog stana je naše, a kažu - nema gde da spava. Moram, bre, sve da kažem, stoji mi na srcu i ne mogu da slušam te bljuvotine", kaže Caka.

"Pisalo se da je usvojila dete, da je bila udata, da se bavila svim i svačim. Pa šta ja da radim? Mi znamo da to nije istina i ne mogu više da demantujem jedno po jedno. Kada izađe, neka odluči kako će se obračunati", kaže Jelenina majka.

Svetlana priznaje da im veoma teško pada to što njihovu ćerku i unuku fizički maltretiraju.

"To kada vidimo, ne bude nam dobro. Zameram Jeleni to što se suviše pravda, jer za to nema razloga. Ne volim kada ponavlja istu priču po 100 puta. Čini mi se da ponekad preteruje, ali kada vidim šta joj sve rade, onda je podržavam. Pa njoj tamo život ugrožavaju", kaže Svetlana i komentariše Minu Vrbaški, koja je nekoliko puta otvoreno pokazala da joj se Jelena nikako ne dopada.

foto: Printscreen/Youtube

"Mini je potrebna stučna pomoć. Ona sedi tamo gde sigurno ne može da joj bude dobro. Unosila se Jeleni u lice, vređala ju je, sekla joj stvari... A ima samo 17 godina. Plašim se za Jelenu, ali verujem da obezbeđenje u rijalitiju radi svoj posao", kaže Svetlana, koja priznaje da se njena ćerka nikada nije udala možda baš njenom greškom.

"Možda sam ja najveći krivac što se ona nikada nije udala. Na osnovu svog iskustva sam mogla da joj predočim šta će da se desi. Ako bude našla čoveka sa kojim će moći da živi, neka se uda, ako ne, opet je to njen izbor. Sigurno se neće udati da je ne bi zvali baba-devojkom", kaže Svetlana, a aka Caka se nadovezuje.

