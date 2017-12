KIJA POLUDELA, PA OSULA PO SLOBI: On je ološ od čoveka, ja stojim iza toga!

Kockarova rekla da Radanović mora od roditelja da traži dozvolu da se druži s njom i da je on slabić

Kristina Kija Kockar ponovo je osula paljbu po svom još uvek zakonitom suprugu Slobodanu Radanoviću.



Bes koji oseća zbog njegove veze s Lunom Đogani, koju je započeo u „Zadruzi“, Kija je ispoljila tokom razgovora sa novim učesnikom Nikolom Arsićem.

- Baš me zanima kako je naš odnos izgledao na početku - upitala je Kija Nikolu, a on je pokušao da joj objasni kako je to izgledalo iz njegovog ugla:

- Na početku mi je sve delovalo kao da si patetična, a u stvari ti je krivo. Možda grešim. Cinično si se smejala. Rekao sam ti da sam mnogo više njega osuđivao dok ti nisi ušla, pa sam promenio mišljenje. Verujem da to niko ne podržava. Luna je mnogo dominantnija od njega - rekao je Nikola.

Kija je, ležeći na sofi, ironično potkačila Slobu.

- Svaka žena je dominantnija od njega. Njihov odnos podržavaju nenormalni ljudi. Ma, on je baš jak muškarac. Ne smem da se družim s njim dok ne pita mamu. Mora prvo s mamom da vidi. On je jedan ološ od čoveka, ja stojim iza toga - rekla je Kija, koja je spustila pevača nazvavši ga slabićem.



