(VIDEO) ŽIŽA ŠOKIRALA PRIZNANJEM: Glumica otkrila šta oseća prema Lepom Mići i kako je prevarila muža!

Žiža Stojanović preko noći postala je jedan od najomiljenijih učesnika rijalitija koji obara sve granice. Iako često ume da se folira, sinoć su je svi pohvalili za iskrenost koju je pokazala.

Naime, zadrugari su od Velikog šefa dobili zadatak da igraju igru u kojoj moraju da budu potpuno iskreni, a Žiža je to i učinila. Kako je veoma bliska sa Lepim Mićom, Kija Kockar je upitala da li bi bila sa njim da nije oženjen:

"Ne, sigurno ne. Jako ga poštujem i puno mi je pomogao i u nekim trenucima me tešio. Za one koji ne znaju - on je veoma mudar čovek i mogao bi biti psihijatar", rekla je ona.

foto: PrintScreen/Youtube

Nakon toga, Mića je odlučio da pokaže koliko je glumica otvorena, pa je upitala kada je prvi put imala se*s i kada je prevarila muža:

"Ja sam se udala u dvadesetoj godini i bila nevina. To je istina. Posle pet godina sam prevarila muža, a posle sedam smo se razveli", odgovorila je Žiža.

Mića je pohvalio Žižu što je iskrenija od ostalih zadrugara, a kako je to izgledalo, pogledajte u videu ispod:

(Kurir, Foto:Printscreen)

Kurir

Autor: Kurir