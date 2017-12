NIKO NIJE ZNAO KROZ ŠTA PEVAČICA PROLAZI: Rada otkrila istinu o svađama sa Harisom, terapijama i zbog čega je najviše plakala!

Rada Manojlović među prvima je na našoj estradnoj sceni priznala da je tražila pomoć psihologa u trenucima kada joj je bilo teško. Sada ona otkriva i da je nedavno išla na nove terapije za smanjivanje besa.

"Među jedinim sam koleginicama koja je u jednom trenutku rekla da je išla kod psihologa na seanse. Tada sam otišla nekoliko puta, a nedavno sam išla na seanse za smanjivanje besa, ali to nije lečenje. Jednostavno razgovaraš s nekim ko može da ti sa stručne strane pruži podršku kako da određene situacije preboliš i prevaziđeš. Imam želju da odem na meditaciju jer mi je ponekad potrebno da se isključim od svega, da bih ostala zdrava, pre svega", rekla je pevačica.

Rada iza sebe ima deset godina iskustva na estradnom nebu, ali nikada nije razmišljala da se povuče iz ovog posla, već se trudi da iz svih teških situacija izađe kao pobednik.

"Nisam još došla do tog trenutka da razmišljam da napustim karijeru, mislim da ozbiljne stvari treba da se dogode da bi to učinila. Kao u svakom poslu, tako i kod nas pevača postoji ona dobra i loša strana medalje. Kada dođe do tih trenutaka, uvek se okrenete iza sebe, vidite šta ste sve postigli i dođete do zaključka da se niko ne predaje na pola puta zbog neke prepreke", poručuje pevačica i dodaje da joj je najveći kritičar u životu kako za privatne tako i poslovne stvari mlađa sestra Maja.

"Najveći i najstroži kritičar u životu sam zapravo ja, sama sebi. Biću iskrena i reći ću da me ni sestra mnogo ne štedi, jer onaj koji te najviše voli, taj te najviše i kritikuje"m iskrena je Manojlovićeva.

Poslednjih godina bilo je lepih trenutka u njenom životu, ali i oni ružnih zbog kojih je zaplakala.

"Najteže sam se osećala kada sam ostala bez glasa. Tada sam plakala kao po ceo dan. Isto je bilo i kada sam imala problema sa kičmom i kada sam se ukočila. Tada nisam mogla da nastupam i bila sam očajna. To mi je nekako najteže palo i mislila sam da ne može da bude gore", priča Rada.

Rada Manojlović otkriva oko čega se svađa sa dečkom Harisom Berkovićem.

"Nećete verovati, ali Haris i ja se najviše svađamo oko hrane. Kod nas u vezi je najveći problem to šta ćemo da jedemo. Ali ja uvek idem linijom manjeg otpora i prva popustim u nekim ključnim situacijama. Ne želim jednostavno da se raspravljam oko takvih stvari, dok on obožava da vodi polemiku i ubeđuje me da nisam u pravu. Valjda su neki muškarci takvi da vole ponekad malo više da zvocaju. Zato ja, kao svaka pametna žena, spustim loptu", kaže Rada.

