MIKIJEVA ŽIVOTNA PRIČA OSTAVILA SVE U ŠOKU: Koristio je drogu, a evo zašto nema decu!

Mikija Đuričića svi znaju kao iskrenog pčelara iz Kupinova, a ovaj put su učesnici rijalitija ostali u šoku zbog njegovog priznanja.

On je objasnio da želi da sredi život, ali da je u prošlosti bio veoma poročan.

"Ne kockam se više u velike pare kao ranije. Volim da se kartam i verovatno ću igrati kladionicu do kraja života.U poslednje dve godine dva puta sam zaradio veći novac i nisam ga prokockao. Ne idem u kazina, jer sam sebi dao zabranu ulaska, ali i dalje volim da igram poker, pa kada sam u selu, sa prijateljima uložimo po 2.000 dinara i kartamo se celu noć. Nikada ništa o svom životu nisam krio, jer nisam riba da ne smem da kažem. Koristio sam kokain pre pet godina, novac sam proćerdao na kocku, putovanja, ku.ve...", rekao je Miki.

Posle priznanja o kocki odlučio je da progovori o emotivnom životu, i ženama u koje je bio zaljubljen.

"Uvek je bilo žena u mom životu i to stoji. Tri puta sam bio ozbiljno zaljubljen, čak sam i svadbe zakazivao. Međutim, problem je uvek nastajao kada su sve te žene mislile da znaju bolje od mene i kada su poželele da me menjaju. Ali i one imaju pravo, jer dešavalo se da mi dune, pa na šest meseci odem u Kupinovo. Sve su to moje devojke znale, ali su opet želele posle da me menjaju. Već imam 40 godina i ako mene pitate, i dalje bih terao kera, ali imam sestru, prijatelje, koji mi stoje nad glavom i pritiskaju me da sredim svoj život", izjavio je Miki i objasnio zašto se još nije ostvario kao otac.

"Pokušavao sam da sa dve žene dobijem decu, ali nisam mogao, nisam uspeo. Volim da sam sam i neću da mi neko stoji nad glavom", završio je Đuričić.

