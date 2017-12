(VIDEO) NJIHOVO VENČANJE JE BALKAN DIGLO NA NOGE: Svadba od 50.000 maraka, luksuz kakav nije viđen, a jedan peh zamalo je upropastio sve!

Pevačica Lepa Brena i čuveni srpski teniser Slobodan Boba Živojinović venčali su se pre tačno 26 godina. Nekoliko meseci pre slavlja, mnogi su to venčanje nazvali svadbom veka, a neki detalji su zaista iznenađujući.

Bobin kum bio je teniski stručnjak Jan Cirijak, dok je Brenin bio njen dugogodišnji menadžer Raka Đokić. Bobin kum je tog jutra privatnim letom stigao u Beograd, da bi istog dana kasno uveče otišao za Antverpen, gde je imao poslovne obaveze.

Sve pozivnice su imale ugravirane monograme BB. Tada se u medijima pojavila priča da su pojedini za nekoliko hiljada maraka hteli da otkupe pozivnicu za svadbu, kako bi mogli da prisustvuju ovom događaju.

Nekoliko časova pre samog venčanja, Brena i Boba su foaje hotela došli kako bi pozdravili sve goste. Brena je u tom trenutku imala kratku, plavu haljinu, dok je Boba imao klasično odelo.

Mladenci su bili odlično raspoloženi i "sudbonosno da" izgovorili su glasno, a nakon sklapanja braka mlada je bacila bidermajer, koji je otišao u ruke njene dobre prijateljice i mlađe koleginice - Dragane Mirković, dok je goste zabaljala Vanesa Šokčić. Napravljena je ogromna torta sa jestivim reketima i pločama, a "Dnevnik 2" je prekinut kako bi se mladenci direktno uključili u program. Ova svadba je koštala 50.000 nemačkih maraka.

Međutim došlo je do manjeg peha. U sali u kojoj je trebalo da se održi sama ceremonija venčanja, došlo je do pucanja vodovodne cevi samo nekoliko sati pre održavanja, pa su celu scenografiju prebacivali u drugu salu. Belu venčanicu radila je čuvena modna kuća Dior isključivo za Brenu i to po njenim merama, dok je maldoženja odabrao crni smoking.

Na svadbi nije bio nijedan političar, dok je sa druge strane bio veliki broj zvanica iz ostalih sfera javnog života. Mediji su neometano pratili venčanje. Tada je Saša Popović vodio glavni deo programa oko svadbe i na samom početku pozvao sve pristune goste da odigraju prvo svadbeno kolo i počnu veliko veselje.

Bilo je pripremljeno 650 vrsta jela. Veliki broj koktela se služio, a čak 22 praseta bila su na ražnju. Svadbena torta je bila na pet spratova. Preko 4.000 pisama stiglo je na kuću slavnog para, a pokloni su pristizali sa svih krajeva sveta. Tada se spekulisalo da je jedna umetnička slika bila vredna koliko pola svadbenog veselja.

Iako su neki mediji tada pisali kako se bračni par razbacuje novcem za svadbu, pevačica je poslala jasnu poruku svima.

"Sve što trošimo zaradili smo sopstvenim rukama, trudom i radom. Živimo u suludom vremenu, po opredeljenju sam kosmploita, koji poštuje svaku veru i naciju. Uvek računam na ljudski razum. Boba i ja smo svetski ljudi i ne spuštamo se na nivo šovinista i njihovih razmišljanja. Zašto bi se posle toliko saznanja vraćali u nešto prevaziđeno. Oni koji žele neke se vrate, moj Boban i ja ići ćemo samo napred. A zajedno ćemo imati još više snage za to", rekla je Brena nekoliko sati posle venčanja prisutnim medijima.

Mediji su pisali i o astološkom aspektu datuma venčanja, koji je, navodno, bio izuzetno povoljan, pa se i o tome polemisalo u javnosti. Brena i Boba danas obeležavaju 26 godina braka, a uspeli su da prebrode niz prepreka koji svaki brak nosi sa sobom, te danas uživaju u skladnom odnosu, a žive sa sinovima u beogradskom naselju Bežanijska kosa.

