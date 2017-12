AMIDŽIĆEVA IZJAVA ŠOKIRALA SVE PRISUTNE: Dženan je homoseksualac i alkoholičar!

Ognjen Amidžić i Dženan Lončarević našli su se zajedno u jednoj emisiji, a tokom gostovanja odgovarali su na škakljiva pitanja.

foto: Printscreen

U pitanju je bila igra, gde su gosti morali da odgovore šta ih kod žena privlači, a šta ne, Dženan je za sve ženske osobine podigao tablu na kojoj piše "ne privlači me", što je navelo Ognjena da izvuče neke zaključke.

foto: Dragan Kadić

"Dve stvari smo zaključili o Dženanu: da je gej i da je alkoholičar. Ništa ga ne privlači kod žena, a sve to da bi cirkao", našalio se Ognjen u emisiji "Magazin In", nakon čega je Dženan seo do njega i zagrlio ga.

Kurir.rs, Foto: Vladimir Milovanović, Vladimir Šporčić

