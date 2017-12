POSLE POTRESNE PORUKE, OGLASILA SE NATAŠA MAZA: Oženjeni pevač je hteo da me siluje!

Nataša Maza je prokomentarisala svoj status i otkrila fanovima sa kakvim problemima se nosi.

"Određeni zdravstveni problemi upotpunjeni lošim događajima u poslednje vreme naveli su me da napišem to što sam napisala. Ne bih baš to nazvala najavom samoubistva, već samo povlačenjem, jer sam nemoćna da se borim i izborim. Da hoću da se ubijem, učinila bih to bez najave, u tišini svog doma", kaže Nataša, koju boli nepravda trpi samo zato što je drugačija.

"Volela bih da se nisam rodila kao transrodna osoba, a još više bih želela da se više niko ne rodi takav. Nažalost, istina je drugačija. S druge strane, širenje nogu je vekovima prihvaćeno. Propagiranje starleta i prostitucije navodi da svi kolektivno treba da širimo noge jer će nam u životu biti mnogo lakše", kaže ona i dodaje da želi da uđe u neki rijaliti.

Ona je otvorila dušu i progovorila o bolnoj temi, a u pitanju je pevač koji je pokušao da je siluje.

"Svi mi se nabacuju. Političari su diskretni, dok su estradnjaci vrlo navalentni. Jedan folk pevač je čak pokušao da me siluje u garderobi jedne televizije. Bolje da ne pričam te gadosti i na šta su sve spremni, a ovamo - verni muževi i velike zvezde", rekla je ona.

Kurir.rs/Alo, Foto: Filip Plavčić

Kurir

Autor: Kurir