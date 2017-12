PROCURILE FOTOGRAFIJE: Ceca lumpovala sa Pekovićem i Šarićem!

Svetlana Ceca Ražnatović našla se u društvu Duška Šarića i Nikole Pekovića.



Pevačica je otišla na večeru kod prijatelja Vladimira Matijaševića, direktora fudbalskog kluba Čukarički, sa sestrom Lidijom i zetom Predragom Ocokoljićem, gde su već bili bivši košarkaš Partizana i jedan od najboljih centara NBA lige, kao i brat Darka Šarića. Oni su se okupili u dnevnom boravku, a Ražnatovićka je sedela do nekadašnjeg fudbalera Crvene zvezde i bivšeg zeta Šabana Šaulića, Ivana Adžića.



Prvi susret



Ako je suditi po fotografiji koju je zabeležio neko od gostiju, a do koje je došao Kurir, delovalo je kao da je pevačica tu noć prvi put upoznala Pekovića.

- Nikola izuzetno ceni Cecu. Ona mu je omiljena pevačica. Kad god nastupa u Crnoj Gori, on to ne propušta. Prošle godine se baškario u kraljevskoj loži, iz koje je gledao Ražnatovićku, a ovog leta je sedeo za glavnim separeom u diskoteci „Top hil“ u Budvi. I kad je pravio veselje povodom rođenja sina, poručivao je Cecine hitove - priča naš izvor.



On kaže da je Ceca tu noć došla da ispoštuje prijatelja i njegovu suprugu.

- To je bilo prednovogodišnje druženje, nije bilo nekog posebnog povoda za okupljanje. Sedeli su, pričali, zamezili i to je bilo jedno lepo veče - završava naš izvor.



Ovim povodom pozvali smo Pekovića i pitali ga kako se proveo u Cecinom društvu, a on je poručio:

- Zamolio bih vas da mi ne pišete i ne postavljate takva pitanja.



Inače, Peković i Šarić su prošlog leta postali kumovi i imaju zajedničke prijatelje, te nije čudno što su se zajedno našli u društvu s Cecom, koja Duška dugo poznaje. Njih dvojica leta uglavnom provode zajedno na Crnogorskom primorju. Osim što se druže, bivši sportista i biznismen su i sarađivali, pa je košarkaš pre nekoliko godina kupio lokal od Šarića.



Voli estradu



Peković je poznat po tome što voli estradu i ne štedi pare kad su pevači u pitanju. Među zvezdama koje su zabavljale goste na njegovoj svadbi bili su Ana Bekuta, Miroslav Ilić, Romana Panić, Dženan Lončarević, Đani, Rada Sarić i trubač Dejan Petrović.



Nikola o Dušku

VEŽE NAS DUPLO KUMSTVO



Peković ispričao je za medije kako je upoznao Duška Šarića.

- Neposredno nakon što je pušten iz pritvora, čini mi se u maju 2014, upravo te godine kad je nastala „čuvena“ slika s jahte, upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja, koji su nas spojili. Ubrzo smo počeli da se družimo, razmenili brojeve telefona. Malo-pomalo, to prijateljstvo je raslo i sad smo kumovi: on je mene venčao, ja sam njemu krstio sina Viktora, biću kum i sinu kog je dobio pre nekoliko dana. Moram da kažem da to prijateljstvo traje bez ikakvih poslovnih interesa - rekao je Nikola za jedan dnevni list.