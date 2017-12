BAJAGA ISKREN: Narodnjaci mi nisu oteli hleb!

Momčilo Bajagić Bajaga ne plaši se narodnjaka. Uprkos tome što su poslednjih godina mnogi rokeri kivni na pevače narodne muzike jer im, kako kažu, otimaju hleb, on nema problem s njima.

Jedan od najuspešnijih rokera s ovih prostora smatra da svako ima pravo da radi i nastupa gde želi, pa mu samim tim ne smeta što njegove kolege konstantno uzimaju veliki novac.

- Mislim da niko nikome nije uzeo bilo šta, a naročito narodnjaci rokerima hleb. Prvo, mi nemamo istu publiku, a drugo, imamo posla. Imaju i oni ljudi posla i zaista nemam ništa protiv toga. Sve najbolje želim i njima i nama - kaže vođa grupe Bajaga i instruktori, koji je od letos preokupiran pripremama novog albuma.

foto: Nebojša Mandić



Roker ističe da je imao dosta ponuda da sedi na mestu žirija u muzičkim takmičenjima, ali da nikada nije pristajao na to jer ne želi nikome da glumi sudiju.

- Imao sam ponude da sedim u žiriju nekog muzičkog takmičenja, ali iskreno, to nikad nisam voleo, niti me je privlačilo. Ne volim to da radim. Znate, neko dete se tamo iskida što je ispalo. Nisam nikad hteo da budem neki sudija. Ja bih sve hvalio - završava Bajaga.



Foto: Marina Lopičić

