SARA NEMA VREMENA ZA LJUBAV, A SADA JE OTKRILA NAJVEĆU ŽELJU: Nećete verovati kada čujete šta je rekla pevačica!

Koliko su pesme koje izvodiš suštinski tvoje?

Koliko su pesme koje izvodiš suštinski tvoje?

- Svaku pesmu na kojoj sam radila u datom trenutku je bila "ja". Izvođač se pronalazi kroz pesme i žanrove. Normalno je da ću reći da je poslednja koju sam izbacila baš moja, pogotovo zato što sam bila deo njenog stvaranja.

Jednom prilikom si rekla da ljubav nije dovoljna za vezu...Misliš li i dalje tako?

- Što si stariji sve više shvataš da je tako. Prosto, da bi jedan odnos uspeo mnogo je više tu faktora uključeno. Sve je rečeno u toj jednoj rečenici.

Koji je tvoj trenutni emotivni status?

- Ma koga to interesuje (smeh). Ljude to baš toliko i ne zanima. "Hoćeš intimne detalje? Pažnja svedena na dno. Ljudi sad se time bave. Ja sam ledena na to... (smeh)". Šalim se! Biću kratka - sve je rečeno u mojoj pesmi "Nemam vremena za to". Na početku sam karijere i treba da pokažem poentu svog bivstvovanja na muzičkoj sceni... Intimne stvari moraju da ostanu intimne (smeh).

Pretpostavljamo da imaš mnoštvo neostvarenih želja, a da li bi jednu podelila sa nama?

- Da konačno završim fakultet. Sara Jovanović, profesor, filolog će vam držati časove italijanskog jezika, samo da znate! (smeh).

