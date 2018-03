(VIDEO) KIJA IZVREĐALA I PONIZILA SLOBU PRED SVIMA: Kad je čuo šta je sve izgovorila PAO MU MRAK NA OČI!

Kija Kockar neprestano ogovara svog još uvek zakonitog muža, a sad je Sloba Radanović imao priliku da čuje šta mu sve govori iza leđa i poludeo je.

"Nisam nikad pomislila da su oni neki seljaci, ali nisu njegovi roditelji problem nego on, jer on nije hteo ništa da kaže svojim roditeljima za sve sto šmo se dogovarali, ko zna šta im je on napričao. Činjenica je da sam ja njemu uvek pomagala, izvukla sam ga iz te kuće da bi pomogao svojim roditeljima. Moja majka je vozila njegove roditelje dok sam ja bila u Abu Dabiju, njegova porodica meni nikad nije pomogla, a moja njemu jeste i ružno je da on pokreće priču da ja ne poštujem njegove roditelje", rekla je Kija u snimku koji je pušten, a zbog kojeg je nastao haos.

Kija je, kako kaže, očekivala ovaj snimak ali se ogradila da je sve ovo što je prikazano samo jedan deo od svega onoga što je ona pričala, a bilo je i momenata u kojima je ona hvalila svoga muža. Dok je Sloba bio zgrožen svime što je njegova supruga rekla.

"Drago mi je što mi pravi alibi. Ovaj snimak govori samo o njoj. Drago mi je što sam završio ovu vezu. Ne želim više da gledam ovu ženu", rekao je Radanović.

