SAJKO SE TOKOM TAKMIČENJA ZALJUBIO U 10 GODINA STARIJU PROFESORKU: Svi su sumnjali u njihovu ljubav, ali...

Davno je sa televizijske scene nestao pevački šou "Operacija trijumf". Ovaj svojevrsni muzički rijaliti potrajao je samo jednu sezonu, premda se nekih učesnika i danas sećamo - Ane Bebić, Vukašina Brajića, Danijela Pavlovića, Adnana Babajića...

Ne možemo da zaboravimo ni Nikolu Sarića Sajka koji je svakako u vreme prikazivanja takmičenja bio prava pop zvezda, ali i ubedljivo najslađi takmičar. Ipak, njegova karijera nije krenula u željenom pravcu, te se prebacio u ugostiteljske vode i danas je vlasnik jednog lokala u Beogradu.

No, Sarićevo učešće u "Operaciji trijumf" ipak je rezultiralo nečim što mu je potpuno promenilo život - on se zaljubio u profesorku plesa u tom šou Milicu Cerović, koja je 10 godina starija od njega.

Sajko i koreografkinja Milica su tada i stupili u emotivnu vezu, a uprkos tome što su mnogi sumnjali u ovaj odnos i osporavali ga zbog razlike u godinama, on je do dana današnjeg opstao.

- Mislim da je sasvim okej to što je Milica starija, da iz toga izvlačim najbolje stvari i da sam zahvaljujući njoj i porastao poslednje tri-četiri godine, da sam ozbiljniji i produktivniji. Ona je vrlo uspešna žena, a ja se takvih žena ne plašim, volim ih. Ne patim od klasičnih muških kompleksa, kao ajde da budemo slepci, mislim nema potrebe. Osećam se glupo kad ljudi non-stop pitaju za to, ali kad već pitaju, moram da odgovorim. Komentari na tu temu su mi smešni. Imam staž od pet meseci u rijalitiju i oguglao sam ozbiljno na svakojake prozivke i loše komentare. Mogao bih da emigriram kad bih na to reagovao, kao što neki ljudi i jesu - istakao je pre godinu dana Nikola za "Puls".

