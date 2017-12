(VIDEO) SLOBA KONAČNO RAZVEZAO JEZIK: Još drhti od besa, a ono što je rekao o Kiji, neće joj se dopasti!

Naime, otišao je da poseti Drvo mudrosti u Rajskom vrtu, i ispričao sve što se dešavalo. Otvorio je dušu i otkrio sve tajne.

"Kod mene je uvek turbulentno i dinamično. Dobro se osećam, samo imam bolove, što je normalno. Iznervirao sam se nešto, udario sam u sto, znate sve. Drvo sve vidi i sve čuje. U mom slučaju ume ljubav da boli. Ja sam ljubomoran, to ne krijem. Ovde je možda izraženije, ali ljubomoran sam kao što mislim da svaki muškarac treba da bude. Kristinina ljubomora me ne zanima, a Luna jeste, ali u normalnim granicama", rekao je Sloba.

On se osvrnuo i na svoj odnos sa Kijom Kockar:

"Ja imam ljubav samo sa jedne strane, a sa druge, to nije ljubav sigurno, da jeste, opstalo bi. Dakle, samo sa jedne strane imam i to mnogo ljubavi. Ne znam da li kod nje ima, mislim da to uopšte nije ljubav, to veze nema sa emocijama koje gaje muškarac i žena jedno prema drugom. Mislim da mi se ona ne sveti, to je možda samo povređena žena koja nesvesno čini nešto... Nije to neka vrsta osvete, ne gledam ja to tako", ispričao je Radanović.

