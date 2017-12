KO JE KOGA VARAO? Progovorila Kijina i Slobina drugarica i otkrila šta se stvarno desilo između Kristine i Andrije!

Detalji o odnosu Kije , Lune i Slobe ne prestaju da isplivavaju i iznenađuju javnost. U sve to upleo se i Kijin dečko Andrija, pa je trougao prerastao u četvorougao. Kijina drugarica odlučila je da otkrije detalje o kojima se već danima spekuliše.

Učesnica muzičkog takmičenja "Pinkove zvezde", Maja Milošević, bliska je prijateljica bračnog para Kockar - Radanović, prokomentarisala Kijinu vezu sa Andrijom.

"Ona je meni dve nedelje pre ulaska ispričala šta se desilo sa Andrijom. Ta priča da su se oni viđali dok je Sloba pevao na moru nije istinita. Ona je meni rekla da su se sreli jednom, ali ona nije bila sama, bila je u društvu, i možda je on (Andrija) hteo tad nešto da pokuša, ali ona mu je jasno stavila do znanja da je udata. Ja ne znam kakvu su oni vezu imali ranije, pre Slobe, da li je to uopšte bila veza, ali ovo znam sigurno. E kad se sve izdešavalo sa Slobom i Lunom, i kad se Andrija njoj javio posle svega, onda su rešili da započnu vezu. Koliko znam, pre toga se ništa nije desilo", tvrdi Maja.

foto: Instagram

(Kurir.rs/Pink)

Kurir

Autor: Kurir