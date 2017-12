MARKO DNK IMAO SAOBRAĆAJKU U JAGODINI: Kuku, zamalo da izginem!

Drug i ja smo pričali u kolima i odjedared on je izgubio kontrolu i sleteli smo u provaliju. Udario sam glavu, ali s njom je sve u redu, nego sam mnogo povredio nogu. Na sreću, prijatelj je polomio samo ruku

Marko Kocić, bivši učesnik „Zadruge“, koji je zbog nasilničkog ponašanja izbačen iz rijalitija, doživeo je tešku saobraćajnu nesreću, saznaje Kurir.

Srećan VIDEO SAM ĆERKU, VRAĆAJU ME U „ZADRUGU“

Marko kaže da u sredu ponovo ide da vidi ćerku Kristinu, koja je smeštena u hraniteljsku porodicu. - Meni dozvoljavadu da vidim Kristinu, ali mom tastu i tašti nikako. Iz Centra za socijalni rad su mi rekli da oni unuku mogu da vidnu tek kad Divna izađe iz „Zadruge“. Mene su pre neki dan zvali iz produkcije i rekli mi da će me uskoro vratiti. Ja samo to čekam - kaže Kocić.



Kocić je bio na mestu suvozača kada je njegov prijatelj, koji je upravljao vozilom, izgubio kontrolu i sleteo u provaliju. Nesreća se dogodila na putu za Jagodinu. Naša saznanja potvrdio je Marko DNK, koji je juče pušten na kućno lečenje.

- Sa moj drug sam krenuo u izlazak. On je došao po mene kući u Dubnicu i krenuli smo za Jagodinu. Lepo sam se sredio za provod, obukao sam karirani džemper i farmerke jer nisam očekivao da ću da imam nesreću. Mi smo pričali u kolima i samo odjedared on je izgubio kontrolu. Ševrljao je tamo-vamo, nije mogao da se zaustavi i sleteli smo u neku provaliju, ambis, jarak ne znam ni ja šta je ono - priča Kocić i dodaje da se uplašio za život:

- Kuku, moglo je svašta da bidne! Prepo sam se. Dok smo se tumbali, ja sam udario glavu, ali sa njom je sve u redu, nego sam mnogo povredio nogu. Nisam mogao da stojim. I moj drug je teško povređen. Mislio sam će izginemo na mestu obojica. Na sreću, on je polomio samo ruku. Ali bolela ga je mnogo, plakao je čovek kao malo dete. Došla su kola Hitne pomoći i prevezli nas u bolnicu u Jagodinu. Za sve je krivo ovo vreme, klizav je put i zato je drugar izgubio kontrolu.



Marko kaže da mu je želja da njegova supruga Divna, koja je i dalje u rijalitiju, sazna da je preživeo saobraćajku:

- Molim vas da joj kažete da sam imao nesreću i da sam živ. Sigurno je osetila da sa mnom nešto nije u redu, pa može da se zabrine. Nogu su mi zavili i pustili me na kućno lečenje. Ali mene nema ko da gleda jer je Divna u „Zadruzi“. Lečim se sam kako znam i umem, a sve bi mi bilo lakše da je ona tu. Eto, ja je gledam kako se čačka sa Baneta. To mi se ne sviđa. Mislio sam da se ona igra s njime, ali prevršilo je to svaku meru. Zato sam nervozan i jedva čekam da je puste odande!

Divna ne gubi vreme S BANETOM ĆU IMATI SEKS TRI SATA

Divna je uporna da zavede Baneta Čolaka, koji joj je venčani kum! - Njegove oči najviše mi se sviđaju. Simpatičan je. Pojela bih ga odmah od glave do pete. Prvo ga pomazim. Pa ga poljubim tu, tu i dok se on istopi, i onda kreće sve - ispričala je Divna i dodala da bi s njim volela da ima seks koji će trajati tri sata.

