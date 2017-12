(VIDEO) MALE TAJNE LEPE BRENE: Evo čemu sve pribegava kako bi pri kraju šeste decenije izgledala kao avion!

Folk zvezda Lepa Brena uskoro bi trebalo da izda novi album, te je za promociju istog uradila set novih fotografija.

Pevačica ne krije da mora da pribegava raznim metodama, kako bi na fotografijama izgledala privlačno i zgodno.

"Obično svi izbegavaju belu boju, ali ja malo treniram i mršavim pa to nije problem. Znam da moram za kostim da smršam dva tri kilograma i to me održava i čini srećnom", rekla je pevačica i otkrila da joj je Bobino mišljenje i te kako bitno za sve što radi.

"Uvek volim da čujem Bobino mišljenje, ali uvek uradim po svom i on za svoje poslove, voli da čuje moje mišljenje, ali radi kako on misli da treba".

