BAVILA SE PROSTITUCIJOM: Macu hapsili u rijalitiju zbog 250.000 dinara!

Policajci su pokušali prošlog četvrtka da uhapse Macu Diskreciju, koja se nalazi u „Zadruzi“, jer nije platila kaznu od 250.000 dinara zbog iznude i bavljenja prostitucijom, ekskluzivno saznaje Kurir.

Učesnica rijalitija Senada Nurkić izbegla je robiju zahvaljujući dobroj volji producenata, koji su odlučili da umesto nje uplate novac državi, a kasnije će joj to odbiti od honorara za učestvovanje u „Zadruzi“. Prema našim saznanjima, policajci su došli s nalogom za hapšenje Mace jer je po pravosnažnoj presudi osuđena da plati novčanu kaznu u roku koji je odavno istekao. Kako to nije učinila, po zakonu joj sleduje zatvor od 250 dana, koliko je trebalo da odleži na teritoriji Srbije, gde je i počinila krivično delo.

Osuđena u odsustvu



- Znali smo da se protiv Mace vodi postupak pred sudom zbog bavljenja prostitucijom, ali niko nije očekivao da će biti osuđena u odsustvu. Njoj su, izgleda, pozivi za ročišta stizali na adresu gde je prijavljena u stanu u Beogradu, ali to nama niko nije javio. Policajci su u četvrtak došli s papirom na kojem je pisalo da se Maci zamenjuje kazna od 250.000 dinara zatvorom od 250 dana jer nije na vreme uplatila novac državi. Ona nam je važna za šou, pa smo odmah ponudili da mi uplatimo novac, a da joj to oduzmemo od honorara. Sreća pa su nadležni pristali na to, inače bi Maca sad bila iza rešetaka u Požarevcu - kaže naš izvor s ružičaste televizije.



Nurkićeva se, očekivano, nije potresla kad je čula da je policija došla da je vodi u zatvor. - Maca je uporno ponavljala da ne zna ništa o tome, kako joj to neko namešta, da nije nikad hapšena zbog prostitucije... Kad smo joj rekli da smo mi platili kaznu umesto nje i da ćemo joj to oduzeti od honorara, ona se samo nasmejala i zahvalila nam se - priča naš sagovornik.



Maca Diskrecija je još u januaru priznala da se bavi najstarijim zanatom.

Kriza u maju



- Kad sam shvatila da se i u pevačkom poslu sve vrti oko seksa, rešila sam da batalim mikrofon, povučem se i da naplaćujem usluge seksa. Moja cena je 500 evra, a za grupnjake tražim 1.000! Do sada nisam imala nikakvih problema oko naplate - pohvalila se starleta.



Ali njena sreća nije dugo trajala jer joj je biznis zapao u krizu u maju, kad je uhapšena zbog iznuđivanja novca i bavljenja prostitucijom. Tada je saslušana u policiji, nakon čega je podignuta optužnica protiv nje.



Majka besna OBRUKALA ME ZA CEO ŽIVOT!

Macina majka Enesa Hodžić dva puta je pokušala da se ubije zbog nedoličnog ponašanja ćerke, koje se javno odrekla. Pre dva meseca za Kurir je rekla da više ne želi da čuje za nju: - Maca je jedna budaletina, izbrukala me za ceo život. Neću više da pričam o njoj, kao da ne postoji. Molim vas, nemojte me više zvati zbog te lude!



